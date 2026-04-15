Abwärtsdrift Goldpreis minus -0,45 %

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Gold gemischt mit bullischen Untertönen: Erwartung eines Ausbruchs über 5000 USD, gestützt durch die Beobachtung fester Unterstützungen um 4800 und potenzielle Ziele um 5400. Die Korrelation Öl runter → Gold rauf wird genannt; technische Muster wie Höheres Hoch/Höheres Tief werden diskutiert. Eine konkrete 14-Tage-Preisveränderung in Prozent fehlt.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 1.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.227,44USD. Heute steht er bei 4.819,62USD. Das Investment wäre auf 3.926,57USD gewachsen – eine Steigerung von +292,66 %.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.