Silber konsolidiert fast unverändert 79,56 USD

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Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,17 % 1 Monat -0,99 % 3 Monate -14,29 % 1 Jahr +146,59 %

Der Silberpreis zeigt sich stabil bei 79,56. Mit nurVeränderung bleibt der Markt ohne klare Richtung.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 16,19004USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 79,56USD ein Wert von 24.570,7USD geworden – ein Gewinn von +391,41 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum dominiert aktuell ein überwiegend bullisches Silber-Sentiment. Langfristig ist Silber fundamental stark; kurzfristig wird Risiko gesehen. Makrotreiber wie Ölpreis, Inflation, US-Realzinsen und USD-Schwäche sprechen tendenziell für Silber. Kaufzonen um 80 USD gelten als attraktiv; bis ca. 90 USD eher vorsichtig. Insgesamt bleibt das Umfeld für Edelmetalle, insbesondere Silber, positiv.