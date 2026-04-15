Silberpreis
Silber konsolidiert fast unverändert 79,56 USD
Markt ohne klare Richtung: Silber -0,02 % auf 79,56 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,17 %
|1 Monat
|-0,99 %
|3 Monate
|-14,29 %
|1 Jahr
|+146,59 %
Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 16,19004USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 79,56USD ein Wert von 24.570,7USD geworden – ein Gewinn von +391,41 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert aktuell ein überwiegend bullisches Silber-Sentiment. Langfristig ist Silber fundamental stark; kurzfristig wird Risiko gesehen. Makrotreiber wie Ölpreis, Inflation, US-Realzinsen und USD-Schwäche sprechen tendenziell für Silber. Kaufzonen um 80 USD gelten als attraktiv; bis ca. 90 USD eher vorsichtig. Insgesamt bleibt das Umfeld für Edelmetalle, insbesondere Silber, positiv.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|372,60EUR
|-0,49 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|131,19EUR
|-0,49 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|272,64EUR
|-0,69 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|408,20EUR
|-0,46 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|108,61EUR
|-0,43 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|625,40EUR
|-0,68 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|390,98EUR
|-0,49 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|78,84EUR
|-0,60 %
|Long
|1
|0,00
|131,61EUR
|-0,33 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,947EUR
|-0,16 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.