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    CENIT AG: Neuer CEO sorgt für Aufsehen – Wechsel im Führungsteam

    Führungswechsel bei CENIT: Nach erfolgreicher Transformationsphase übergibt CEO Peter Schneck an den langjährigen Manager Martin Thiel, um die nächste Profitabilitätsstufe zu zünden.

    CENIT AG: Neuer CEO sorgt für Aufsehen – Wechsel im Führungsteam
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Peter Schneck legt sein Mandat als Vorstandsvorsitzender der CENIT AG im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum 30. April 2026 nieder.
    • Der Aufsichtsrat beruft Dipl.-Ing. Martin Thiel, bisher Chief Operating Officer (COO), mit Wirkung zum 1. Mai 2026 zum Vorstand und CEO.
    • Peter Schneck war seit 18.10.2021 im Vorstand und seit 1.1.2022 CEO; unter seiner Führung realisierte die Gruppe acht Unternehmens‑Transaktionen und steigerte den Konzernumsatz nachhaltig auf 209,5 Mio. EUR im vergangenen Jahr.
    • Hintergrund des Wechsels ist die strategische Neuausrichtung mit stärkerem Fokus auf Profitabilitätssteigerung, Konsolidierung, Konzentration auf Kernkompetenzen und dem geplanten Wechsel in das Börsensegment Scale; Schneck sieht seine Aufgaben als erfüllt und sucht neue berufliche Herausforderungen.
    • Martin Thiel arbeitet seit 1993 für CENIT, leitete über 14 Jahre die größte Business Unit, ist gut vernetzt und hat als COO gemeinsam mit CFO Dr. Johannes Fues die Transformation sowie die strategische und operative Neuausrichtung eingeleitet.
    • Der Aufsichtsrat erwartet inhaltliche Kontinuität für Kunden, Partner und Mitarbeiter; der klare Fokus auf operative Exzellenz und Profitabilität soll die nachhaltige Ergebnisentwicklung stärken; CENIT beschäftigt weltweit rund 1.000 Mitarbeitende und fokussiert auf Product Lifecycle Management und Digitale Fertigung.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei Cenit ist am 13.05.2026.

    Der Kurs von Cenit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,7900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,15 % im Minus.


    Cenit

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