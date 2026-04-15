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    Ölmarkt ohne klare Richtung – Brent hält 95,36 USD

    Seitwärtsphase beim Ölpreis: Brent notiert bei 95,36 USD mit geringer Veränderung.

    Ölpreis - Ölmarkt ohne klare Richtung – Brent hält 95,36 USD
    Foto:
    Ruhiger Handel prägt den Markt: Der Brent-Ölpreis bewegt sich mit +0,24 % Veränderung kaum und bleibt nahe 95,36USD. Neue Impulse könnten erst aus Konjunkturdaten oder geopolitischen Entwicklungen kommen.

    Öl (Brent) Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,63 %
    1 Monat -11,86 %
    3 Monate +46,05 %
    1 Jahr +47,06 %

    Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 5.000USD in Öl (Brent) gesteckt. Damals lag der Kurs bei 43,84218USD. Heute steht er bei 95,36USD. Das Investment wäre auf 10.874,8USD gewachsen – eine Steigerung von +117,50 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Öl (Brent)

    Im wallstreetONLINE-Forum dominiert ein bullisches Brent-Sentiment: Anleger setzen stark auf Ölaktien, erwarten Preise über 80 $ und teils um 120 $. Treiber: Engpässe, geopolitische Impulse. Gegenwind: Rezessionsrisiko, Gewinnmitnahmen. Fundamentale Hinweise: negative Raffineriemargen in Europa, Shell-Stilllegung, Wikifolio-Käufe. Kurs zuletzt volatil, tendenziell nach oben.

    Zur Öl (Brent) Diskussion

    Informationen zu Öl (Brent)

    Der Brent-Ölpreis reagiert sensibel auf globale Konjunkturzyklen und makroökonomische Entwicklungen. Steigt die wirtschaftliche Aktivität, erhöht sich in der Regel auch die Nachfrage nach Rohöl, was preistreibend wirkt. Umgekehrt können Rezessionsängste oder eine schwächere Industrienachfrage den Ölpreis unter Druck setzen. Hinzu kommen geopolitische Faktoren wie Konflikte in Förderregionen, Sanktionen oder politische Spannungen, die das Angebot unsicher machen und Risikoprämien im Preis erzeugen. Fördermengen großer Produzenten, aber auch strategische Reserven und politische Eingriffe, beeinflussen das Marktgleichgewicht. Brent-Öl gilt daher nicht nur als Rohstoff, sondern auch als sensibler Indikator für die globale Wirtschaftslage.

    Ob ein Investment in Öl (Brent) sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Öl (Brent) berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Öl (Brent)-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Öl (Brent)

    -0,42 %
    -7,63 %
    -11,86 %
    +46,05 %
    +47,06 %
    +10,75 %
    +43,27 %
    +117,50 %
    +48,32 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740



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