EMP Metals erhält von NGen die Bewilligung für eine Finanzierung von bis zu 3,2 Millionen $ für das Projekt Aurora

Vancouver, British Columbia, 15. April 2026 / IRW-Press / EMP Metals Corp. (CSE: EMPS) (OTCQB: EMPPF) (FWB: 9ST) („EMP Metals“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Next Generation Manufacturing Canada („NGen“), die von der Industrie geführte Organisation hinter Kanadas Global Innovation Cluster for Advanced Manufacturing, eine Finanzierung von bis zu 3,2 Millionen $ für das Projekt Aurora bewilligt hat.

EMP wird in Zusammenarbeit mit Saltworks Technologies Inc. („Saltworks“) im Rahmen des Projekts Aurora ein integriertes Lithiumraffineriesystem mit kontinuierlichem Durchfluss demonstrieren, das von der Rohsole bis hin zu Chemikalien in Batteriequalität reicht. Das Projekt ist darauf ausgelegt, die Lithiumproduktion zu vereinfachen, Kosten zu senken und das Risiko der Skalierung durch Integration auf Systemebene zu minimieren.

Saltworks wird eine modulare Hub-and-Spoke-Demonstrationsanlage entwerfen, bauen und betreiben, die in die horizontale Lithiumbohrungs- und Soletransportinfrastruktur von EMP Metals am Standort Viewfield in Saskatchewan integriert ist. In den an den Bohrkopf angeschlossenen Produktionsanlagen (Spokes) wird Rohsole in eine raffinierte, lithiumreiche Lösung mit geringem Volumen umgewandelt, die dann zu einer zentralen Umwandlungsanlage (Hub) am Hauptsitz von Saltworks transportiert wird, um dort endgültig zu Chemikalien in Batteriequalität verarbeitet zu werden.

„Das Projekt Aurora ist ein Beispiel für die innovative Integration auf Systemebene, die für den kanadischen fortschrittlichen Fertigungssektor erforderlich ist, um widerstandsfähige inländische Lieferketten für kritische Mineralien aufzubauen“, sagte Jayson Myers, CEO von NGen. „Durch die Unterstützung dieser Zusammenarbeit zwischen EMP Metals und Saltworks trägt NGen dazu bei, die Risiken zu mindern und die Entwicklung von Lithiumraffinierungstechnologien der nächsten Generation zu beschleunigen. Damit wird Kanadas Position auf dem globalen Markt für Energiematerialien gestärkt und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum in Saskatchewan und darüber hinaus angetrieben.“