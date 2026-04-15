Pfisterer Holding SE: Starkes Wachstum 2025 – Umsatz & Gewinn steigen, optimistischer Ausblick
PFISTERER blickt auf ein Rekordjahr 2025 zurück: Umsatz, Ergebnis und Auftragslage legten kräftig zu, Investitionen und Eigenkapital wurden deutlich ausgebaut – die Basis für weiteres Wachstum.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Das Geschäftsjahr 2025 war für PFISTERER äußerst erfolgreich mit deutlichem Umsatz- und Ergebniswachstum.
- Der Umsatz stieg um 17,4 % auf 449,9 Mio. Euro, während das Ergebnis nach Steuern um 53,2 % auf 51,7 Mio. Euro zunahm.
- Der Auftragseingang erhöhte sich um 29,6 % auf 548,6 Mio. Euro, der Auftragsbestand wuchs um 42,4 % auf 334,4 Mio. Euro.
- Die Investitionen wurden auf 38,8 Mio. Euro fast verdoppelt, vor allem für Kapazitätserweiterungen und den Bau des HVDC-Qualifizierungszentrums.
- Das Eigenkapital stieg auf 205,2 Mio. Euro, die Eigenkapitalquote auf 57,8 %, und die Nettoliquidität lag bei 19,2 Mio. Euro.
- Für 2026 wird ein Umsatzwachstum von mindestens 12 % sowie eine stabile Auftragseingangsquote erwartet, mit langfristigem Ziel, den Umsatz bis 2030 auf 800–900 Mio. Euro zu steigern.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei Pfisterer Holding ist am 15.04.2026.
Der Kurs von Pfisterer Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 83,38EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,54 % im
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14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 84,10EUR das entspricht einem Plus von +0,87 % seit der Veröffentlichung.
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