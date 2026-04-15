BARCLAYS stuft GIVAUDAN AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 3050 auf 3100 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In der Duftstoffsparte Fragrance & Beauty hätten die Schweizer im ersten Quartal geliefert, schrieb Alex Sloane am Dienstagabend nach den Zahlen. Die schwer absehbare Margenentwicklung verdüstere jedoch die Aussichten./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 17:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 3.167EUR auf Lang & Schwarz (15. April 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Alex Sloane

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 3100

Kursziel alt: 3050

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

