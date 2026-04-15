BARCLAYS stuft BBVA auf 'Equal Weight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BBVA von 21,80 auf 20,50 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Das erste Quartal dürfte solide gewesen sein, schrieb Cecilia Romero Reyes am Dienstag in ihrem Ausblick auf die Berichtssaison spanischer Banken. Das Wirtschaftsumfeld habe sich jedoch mit dem Nahost-Konflikt geändert. Dies treibt die Analystin in die Defensive. Sie empfiehlt nun die Caixa./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 23:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 23:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 19,83EUR auf Tradegate (15. April 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Cecilia Romero Reyes
Analysiertes Unternehmen: BBVA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 20,50
Kursziel alt: 21,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Cecilia Romero Reyes
Analysiertes Unternehmen: BBVA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 20,50
Kursziel alt: 21,80
Währung: EUR
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