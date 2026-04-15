BARCLAYS stuft Heidelberg Materials auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 253 auf 241 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz schlechten Wetters und der Nahost-Unsicherheit schienen Europas Baustoffwerte mit Blick auf das Gesamtjahr in der Spur zu liegen, schrieb Tom Zhang am Dienstagabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 22:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 191,4EUR auf Tradegate (15. April 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Tom Zhang

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 241

Kursziel alt: 253

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

