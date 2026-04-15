Ärztepräsident hält Gesundheitssparpaket für ausgewogen

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BERLIN (dpa-AFX) - Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hält das vorgeschlagene Sparpaket zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenkassen für "durchaus angemessen". Im ZDF-"Morgenmagazin" sagte er, dass es "relativ ausgewogen ist und alle Betroffenen beteiligt werden".

Angesichts der galoppierenden Ausgaben gebe es nicht viele Alternativen. Ein Ausgleich über höhere Beiträge würde einseitig die Versicherten und die Arbeitgeber belasten. Die Folge wären höhere Produktionskosten und eine verschlechterte wirtschaftliche Situation im globalen Wettbewerb: "Das gefährdet das gesamte soziale Sicherungssystem", warnte er.