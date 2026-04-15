Chancenreicher Explorer mit Millionen-Unzen-Potenzial in Liberia

Zodiac Gold exploriert in einem der am wenigsten erkundeten Goldreviere Westafrikas. Das kanadische Unternehmen will schon bis Jahresende 2026 eine erste Ressource von über einer Mio. Unzen Gold ausweisen und damit seine Meilensteinziele erreichen.

Wer sich mit Goldaktien beschäftigt, denkt zuerst an Kanada, Australien oder auch Nevada. Westafrika gerät dabei häufig ins Hintertreffen, aber das zu Unrecht. Die Region gilt als eine der goldreichsten weltweit, und ausgerechnet Liberia ist darin das am wenigsten erschlossene Land. Genau dort ist Zodiac Gold Inc. (ISIN: CA98980T1049, WKN: A3EKSC) seit 2020 aktiv. Der kanadische Explorer hält drei Explorationslizenzen über ein Gesamtgebiet von über 2.300 km² vollständig im Eigenbesitz und in einer Region, die trotz ihrer geologischen Attraktivität bisher kaum jemand auf dem Radar hat. Doch das ändert sich gerade. Zodiac Gold hat mit frischer Finanzierung, laufendem Bohrprogramm und klaren Fortschrittszielen für 2026 den nächsten Gang eingelegt.

Liberia: Westafrikas letztes großes Goldgebiet wartet auf Entdecker

Westafrika produziert jährlich mehr Gold als China, Russland oder Australien. Der sogenannte Birimian Grünsteingürtel — ein uraltes geologisches Band, das sich vom Senegal bis nach Nigeria erstreckt — beherbergt seit Jahrzehnten bedeutende Goldlagerstätten. In der Region wurden bislang insgesamt rund 450 Mio. Unzen Gold entdeckt, davon 70 Lagerstätten mit mehr als einer Mio. Unzen. Experten beschreiben dieses Gebiet als westafrikanisches Pendant zum berühmten Abitibi-Goldgürtel in Kanada.

Liberia nimmt innerhalb dieses Goldgürtels eine besondere Stellung ein: Das Land ist im regionalen Vergleich am schwächsten erkundet. Seit dem Ende des Bürgerkriegs im Jahr 2003 hat sich aber eine stabile Demokratie mit US-Präsenz etabliert. Der Bergbausektor macht nun schon rund 25 % des Bruttoinlandsprodukts und etwa 60 % der Exporterlöse aus. Ausländische Direktinvestitionen übersteigen insgesamt 18 Mrd. USD. Die Bergbaugesetzgebung orientiert sich an australischen Standards, die Unternehmenssteuer liegt bei niedrigen 25 %, und die Royalties betragen lediglich 3 %. Dazu kommt ein sogenanntes Free Carried Interest von 10 %, über das der Staat einen Anteil am jeweiligen Projekt erhält und in Afrika eine verbreitete Praxis darstellt.

Etablierte Bergbaukonzerne wie ArcelorMittal und Vale sind bereits vor Ort. Die erste und größte kommerzielle Goldmine des Landes, New Liberty, wird von der MNG Group (ehemals Avesoro Resources) betrieben und produziert jährlich über 100.000 Unzen Gold. Direkt daneben liegt Zodiac Golds Flaggschiff-Projekt Todi. Diese Tatsache ist ein klarer strategischer Standortvorteil für das Unternehmen.

Todi-Projekt: Hochgradige Bohrergebnisse und klare Ziele

Das Herzstück von Zodiac Gold ist das Todi-Goldareal — eine 418 km² große Lizenzfläche, die sich entlang der sogenannten Todi-Scherzone erstreckt und rund 13 km nördlich von Liberias Hauptstadt Monrovia liegt. Die Nähe zur Infrastruktur ist dabei ein handfester Vorteil: Straßen, ein Flughafen sowie Hafen- und Eisenbahnanbindungen sind in unmittelbarer Nähe vorhanden. Aktuell laufende Minen sind direkt mit Lastwagen erreichbar.

Was die bisherige Exploration dort zutage gebracht hat, kann sich sehen lassen. Im Zielgebiet Arthington, dem zentralen Untersuchungsbereich, wurden in 37 von 39 Bohrlöchern bedeutende Goldgehalte gemessen. Zu den Highlights der jüngeren Bohrkampagnen zählen Abschnitte von 18 m mit 4,67 g/t Gold, 9,65 m mit 7,5 g/t Gold sowie 6 m mit 10,6 g/t Gold — Werte, die im internationalen Vergleich durchaus beachtenswert sind. Auch in den nordwestlich gelegenen Zielgebieten Alasala North und South wurden hochgradige Abschnitte wie 19,6 m mit 6,17 g/t Gold oder 4,05 m mit 13,92 g/t Gold dokumentiert.

Seit Februar 2026 läuft nun ein Bohrprogramm über rund 14.000 Meter im Trendverlauf der Arthington-Goldfunde. Gleichzeitig wurden rund 3.600 Meter an Grabungen gestartet, um weitere Bodenanomalien mit Goldgehalten von bis zu 4,66 g/t zu testen. Flankierend dazu hat metallurgische Testarbeit begonnen, und eine hochauflösende Untersuchung mittels Magnetsensorik und LiDAR-Technologie soll den gesamten 16 km langen Mineralisierungstrend kartieren.

Das erklärte Ziel: bis Ende 2026 will Zodiac eine Ressourcenschätzung für das Arthington-Gebiet mit mehr als einer Mio. Unzen Gold zu veröffentlichen. Eine weitere Evaluierung der Zielgebiete Ben Ben und Youth Camp soll ebenfalls in den aktualisierten Technischen Bericht einfließen.

Ende 2025 war das Todi-Projekt Gegenstand einer exklusiven Prüfungsphase durch Avesoro Resources, dem größten Goldproduzenten Liberias, die eine mögliche strategische Übernahme ausloten sollte. Die Vereinbarung endete Anfang Januar 2026 ohne Abschluss. Das Projekt bleibt somit vollständig bei Zodiac Gold, aber dieses Interesse zeigt bereits deutlich, dass das strategische Potenzial des Areals auch von etablierten Branchenplayern erkannt wird.

Eisenerz als zweites Standbein mit Partnerpotenzial

Neben dem Fokus auf Gold verfügt Zodiac Gold über zwei weitere Konzessionsgebiete, die das Todi-Projekt ergänzen: Bomi South und Bong West, zusammen rund 1.898 km² groß und seit Herbst 2024 im Firmenportfolio. Diese Areale liegen entlang des Streichens zweier historisch bedeutender Eisenerzminen Liberias — der Bong und der Bomi Hills Mine. In der Region wurden bereits Eisenerztonnagen im Milliardenbereich entdeckt.

Eine historische Ressource aus dem Jahr 2014 weist für zwei Teilgebiete in Bong West eine Gesamtmenge von 11,1 Mio. Tonnen mit einem Eisengehalt von durchschnittlich 36,36 % aus. Zodiac stuft diese Schätzung als veraltet ein, sieht aber das Potenzial, durch gezielte Bohrungen dort ein Ressourcenpotenzial von über 200 Mio. Tonnen aufzuzeigen. Gleichzeitig sind in beiden Arealen Goldvorkommen aus dem Kleinbergbau dokumentiert, die künftig ebenfalls exploriert werden sollen.

Im August 2025 schloss Zodiac Gold mit Vitol, einem international tätigen Energie- und Rohstoffkonzern, eine Absichtserklärung ab. Darin ist eine mehrjährige strategische Partnerschaft für Finanzierung und Vermarktung des Eisenerzes geplant, einschließlich strukturierter Vorauszahlungen und einer 36-monatigen Abnahmeverpflichtung ab Produktionsaufnahme. Vitol würde als exklusiver Vermarkter fungieren. Eine solche Partnerschaft bedeutet für ein Junior-Unternehmen wie Zodiac Gold eine erhebliche strategische Aufwertung.

Eisenerz ist der wichtigste Rohstoff für die Stahl- und Eisenindustrie. Der Preis ist historisch volatil und unterliegt konjunkturellen Schwankungen — in den letzten Jahren pendelte er häufig um 100 USD je Tonne, mit zeitweiligen Ausreißern auf über 200 USD während der Corona-Lieferengpässe. Die Hafennähe von Zodiac Golds Eisenerzvorkommen wäre im Falle einer Entwicklung ein logistischer Vorteil für den Export.

Finanzierung steht, Bohrprogramm läuft — voller Kurs auf Ressource

Ende Januar 2026 schloss Zodiac Gold eine Kapitalerhöhung über 6,1 Mio. CAD brutto erfolgreich ab. Die Mittel sind zweckgebunden für die weitere Exploration des Todi-Goldareals, insbesondere für Bohrungen und technische Arbeiten. Der Cash-Bestand des Unternehmens liegt derzeit bei rund 5,0 Mio. CAD (März 2026).

Das bedeutet: Die laufenden Explorationsprogramme sind finanziert und das Management will diese mit seiner Erfahrung schnell auf Kurs zur ersten Goldressource bringen. CEO David Kol etwa bringt über 20 Jahre Erfahrung in internationalen Rohstoff- und Kapitalmärkten mit, dazu mehr als 15 Jahre Westafrika-Expertise. Explorationsdirektor Tom Dowrick ist seit 2011 Geschäftsführer bei ACA Howe International, einem international operierenden Beratungsunternehmen für Geologie, Bergbau und Metallurgie, und hat Explorationsprojekte auf vier Kontinenten geleitet. Im Aufsichtsrat sitzen zudem erfahrene Kapitalmarktprofis wie Larry Lepard, der als geschäftsführender Gesellschafter von Equity Management Associates seit Jahrzehnten auf Edelmetalle spezialisiert ist.

Zum Bewertungsvergleich innerhalb der Peer Group: Pasofino Gold (ISIN: CA7026573054, WKN: A3CSQB) exploriert ebenfalls in Liberia das Dugbe-Goldprojekt im Süden des Landes mit einer bestehenden Ressource von 3,3 Mio. Unzen Gold. Pasofino befindet sich in einer weiter fortgeschrittenen Entwicklungsphase, notiert aber bei ähnlicher Größenordnung deutlich höher bewertet. Hamak Strategy (ISIN: VGG4256S1048, WKN: A3DGKG) exploriert das Nimba-Goldprojekt in einem Joint Venture in Liberia und steht noch früher in der Entwicklung. Zodiac Gold steht entwicklungstechnisch zwischen diesen beiden Wettbewerbern und bietet mit seiner angestrebten Ressource von über einer Mio. Unzen Gold ein klares Erfolgsziel für das laufende Jahr.

Grundsätzlich gilt für den Goldmarkt: Nach einer Phase erhöhter Volatilität, zuletzt unter anderem aufgrund geopolitischer Spannungen und Schwankungen im US-Dollar als Reservewährung, gehen viele Kapitalmarktexperten mittel- bis langfristig von einer weiter stabilen Goldnachfrage aus. Zentralbanken weltweit haben ihre Goldreserven in den vergangenen Jahren systematisch ausgebaut. Das stützt auch die Bewertung von Goldprojekten nachhaltig.

Ressourcen-Meilenstein als entscheidender Kurskatalysator

Für Zodiac Gold ist 2026 ein richtungsweisendes Jahr. Die Bohrungen laufen, Laboruntersuchungen haben begonnen, und das Unternehmen wird aus seinen Aktivitäten über das ganze Jahr hinweg erhöhten Nachrichtenfluss produzieren. Der große Katalysator ist dabei der angekündigte Technische Bericht zum Jahresende mit einer angestrebten Ressource von mehr als einer Mio. Unzen Gold im Arthington-Gebiet.

Gelingt dieser Nachweis, würde Zodiac Gold schlagartig auf ein neues Bewertungsniveau steigen. Projekte mit einer gesicherten Ressource von über einer Mio. Unzen werden an den Kapitalmärkten erheblich höher bewertet als solche ohne formale Schätzungen. Hinzu kommen mögliche weitere Nachrichten zur Vitol-Partnerschaft für den Eisenerzbereich und von Bohrresultaten aus Bomi South und Bong West.

Liberias Investitionsklima ist im regionalen Vergleich als eines der stabilsten in Westafrika anzusehen gilt. Bergbau gilt als dort Wachstumssektor, die Jurisdiktion als minenfreundlich.

Wer als spekulativ-orientierter Anleger eine Einstiegschance in einen aussichtsreichen Wachstumswert mit aktivem Explorationsprogramm, starker Geologie und klarer Meilensteinplanung für 2026 sucht, findet in Zodiac Gold ein Unternehmen, das die Aufmerksamkeit verdient, die es bislang noch kaum erhalten hat.

Weitere Informationen zu Zodiac Gold finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/zodiac-gold-inc/

Unternehmen: Zodiac Gold Inc.

TSXV: ZAU

ISIN: CA98980T1049

WKN: A3EKSC

Webseite: https://zodiac-gold.com

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der hanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf das jeweils genannte Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner besteht zwischen dem hier erwähnten Unternehmen oder mit ihm verbundenen Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Kontakt

www.miningscout.de ist ein Service von:

hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

Schönböckener Str. 28D

23556 Lübeck

Germany

Fragen und Anregungen bitte per Mail an: redaktion@miningscout.de

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.