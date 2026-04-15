BARCLAYS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Underweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 118 auf 114 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Im ersten Quartal habe es nur geringe Großschäden gegeben, schrieb Ivan Bokhmat am Dienstagabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der Rückversicher. Es gebe aber immense Währungseinflüsse. Die April-Erneuerungsrunde sieht er schwächer./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 140,6EUR auf Lang & Schwarz (15. April 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Ivan Bokhmat
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 114
Kursziel alt: 118
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Ivan Bokhmat
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 114
Kursziel alt: 118
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte