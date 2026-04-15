BARCLAYS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 118 auf 114 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Im ersten Quartal habe es nur geringe Großschäden gegeben, schrieb Ivan Bokhmat am Dienstagabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der Rückversicher. Es gebe aber immense Währungseinflüsse. Die April-Erneuerungsrunde sieht er schwächer./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 140,6EUR auf Lang & Schwarz (15. April 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Ivan Bokhmat

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 114

Kursziel alt: 118

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

