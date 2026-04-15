Dax nach Vortagserholung knapp im Minus

Der X-Dax als außerbörslicher Indikator signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,1 Prozent auf 24.024 Punkte. Damit würde sich der deutsche Leitindex aber über der Marke von 24.000 Punkten behaupten. Sein vortags ebenfalls starkes Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird 0,3 Prozent tiefer erwartet. In den USA hatte am Dienstag vor allem die Tech-Börse Nasdaq mit deutlichen Gewinnen geschlossen, und auch die Kurstafeln in Asien zeigten zuletzt ein positives Bild.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der deutlichen Vortagserholung fehlt dem Dax zunächst die Kraft für weitere Gewinne. Die Anleger dürften am Mittwoch abwarten, ob es in den kommenden Tagen tatsächlich eine weitere Gesprächsrunde zwischen dem Iran und den USA geben wird.

US-Präsident Donald Trump sagte dem US-Fernsehsender Fox News, dass er den Krieg im Iran kurz vor dem Ende sieht. In Pakistan "könnte in den nächsten zwei Tagen etwas passieren", hatte er davor der "New York Post" am Telefon gesagt, ohne weitere Details zu nennen. In Pakistan war am vergangenen Wochenende eine erste Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Unbestätigten Medienberichten zufolge könnte bereits am Donnerstag ein weiteres Treffen folgen.

"Insgesamt bleibt die Verunsicherung trotz der jüngst gestiegenen Zuversicht groß", heißt es im Tagesausblick der Landesbank Helaba. "Solange es keine dauerhafte Lösung des Konflikts gibt und die Straße von Hormus nicht frei befahrbar ist, gibt es keine Grundlage für eine nachhaltige Markterholung." Auch aus charttechnischer Sicht gebe es keinen Grund für eine Entwarnung, "da sich der Dax noch unterhalb wichtiger Widerstände in Form der 55-, 200- und 100-Tagelinie und des letzten Zwischenhochs aufhält".

Am deutschen Aktienmarkt steht Aixtron nach Zahlen und einer Prognoseanhebung mit vorbörslichen Kursgewinnen im Fokus. Dass der Chipindustrie-Ausrüster aufgrund der überraschend starken Nachfrage nach Anlagen für die Optoelektronik im ersten Quartal die Jahresziele anhob, dürfte laut einem Händler erst einmal positiv aufgenommen werden.

Die hohe Auftragsdynamik und der neue Ausblick könnten sich im Tagesverlauf allerdings als nicht ausreichend erweisen, um das zum Jahresauftakt schwache Margenprofil zu kompensieren, warnte er - im Gegensatz zu einer Einschätzung der Citigroup. Der Experte hält in diesem Fall weitere Gewinnmitnahmen für möglich. Zudem überzeugten gute Zahlen und der angehobene Quartalsausblick von Branchenprimus ASML die Anleger zunächst nicht.

Der Finanzdienstleister Hypoport berichtete derweil über einen verhaltenen Jahresauftakt./gl/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 24.037 auf Ariva Indikation (15. April 2026, 08:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +14,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,37 %. Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 4,47 Mrd.. AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -41,58 %/+4,14 % bedeutet.



