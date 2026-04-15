AGRANA Aktie: 0,35 € Dividende für 2025/26 + Ausblick 2026/27
Trotz rückläufiger Ergebnisse und hoher Sondereinflüsse blickt das Unternehmen mit angepasster Dividende und deutlich verbessertem EBIT-Ausblick zuversichtlich auf das Geschäftsjahr 2026|27.
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- Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2025|26: 0,35 € je Aktie (Vorjahr 0,70 €); bezogen auf den Schlusskurs entspricht dies einer Dividendenrendite von 3,0 %.
- Vorläufige Jahreszahlen 2025|26: Umsatzerlöse 3.237,3 Mio. € (Vorjahr 3.514,0 Mio. €), operatives Ergebnis 81,2 Mio. €, Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) 3,2 Mio. €, Ergebnis je Aktie −0,64 €.
- Starke Sondereinflüsse 2025|26: Ergebnis aus Sondereinflüssen −74,1 Mio. €, darunter eine nicht zahlungswirksame Wertminderung von 46,0 Mio. € im Segment ACS – Zucker.
- Erste Prognose für 2026|27: erwartetes EBIT deutlich >+50% gegenüber Vorjahr in einer Bandbreite von 70–90 Mio. €; Konzernumsatz leicht steigend um +1 % bis +5 %.
- Q1-Erwartung 2026|27: Das EBIT des ersten Quartals soll sehr deutlich über dem Vorjahreswert liegen (Q1 2025|26: 5,7 Mio. €).
- Risikohinweis und Termine: Eskalation im Nahen Osten verschärft Marktvolatilität neben dem Krieg in der Ukraine; Prognose geht von einer temporären/regional begrenzten Krise und gesicherter Versorgung aus; Aufsichtsratssitzung am 11.5.2026, Geschäftsbericht und Detailzahlen am 12.5.2026, Hauptversammlung am 3.7.2026.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Agrana Beteiligungs ist am 12.05.2026.
Der Kurs von Agrana Beteiligungs lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,62 % im
Plus.
+0,83 %
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