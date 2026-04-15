BARCLAYS stuft Hensoldt auf 'Equal Weight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Voraussetzungen für die Berichtssaison der europäischen Rüstungskonzerne zum ersten Quartal seien nicht gerade großartig, schrieb Afonso Osorio am Dienstagabend in seinem Ausblick. Die Branchenwerte seien zuletzt deutlich gefallen und der Jahresauftakt sei saisonal schwach, geprägt von niedrigen Gewinnen und einer negativen Barmittelentwicklung. Der Fokus bleibe klar auf dem Thema Luftverteidigung. Osorio favorisiert in der Berichtssaison Leonardo./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 22:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 22:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 78,38EUR auf Tradegate (15. April 2026, 08:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Afonso Osorio
Analysiertes Unternehmen: Hensoldt
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Afonso Osorio
Analysiertes Unternehmen: Hensoldt
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 95
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