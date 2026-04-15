Ausbruch voraus: HighTech schiebt Silber über die 75 USD-Marke! Oracle, Aftermath Silver, Prismo Metals und SAP im Fokus

Der Nahost-Konflikt trägt seltsame Blüten. Hatte der Iran anfangs die Straße von Hormus als Faustpfand im Krieg mit Israel und den USA benutzt, so setzt US-Präsident Donald Trump die Meerenge nun unter „Privat-Verwaltung“. Schiffe, die aus dem Iran kommen und nicht-befreundete Staaten beliefern, droht er zu versenken. Starke Worte! Gestern fuhren schon mal vier chinesische Frachter und Tankschiffe durch, ohne dass es zu Zwischenfällen kam. Die EU hält sich mit Kritik zurück und stellt sogar selektive Hilfe in Sicht. Das Interesse dahinter ist klar: Brüssel möchte eine freie Fahrt in der Meerenge, damit die eh schon fragilen Lieferketten nach Europa nicht gänzlich zusammenbrechen. Neben Öl- und Gas landen somit auch wieder kritische Metalle in der Börsen-Intensivstation, die Preise steigen. Silber hatte im Januar eine seltsame Bewegung Richtung 120 USD vollzogen und hatte bis zum März fast 50 % korrigiert. Was vorher zu schnell aufwertete, steht jetzt vermutlich zu tief. Wo liegen die Trigger im Silbermarkt und welche Rolle spielen HighTech-Unternehmen dabei?

Silber im geopolitischen Abseits – Schon wieder stehen die Lieferketten im Raum

Der jüngste Ölpreissprung infolge geopolitischer Spannungen im Nahen Osten zeigt erneut, wie schnell Energiepreise als systemischer Kostenfaktor in globale Lieferketten einsickern. Ein Anstieg des Ölpreises um rund 10–15 % erhöht typischerweise die Förder- und Transportkosten im Bergbau um etwa 3–5 %, was im Bergbau unmittelbar auf das Angebot durchschlägt. Historisch folgte Silber solchen Schocks mit einer Verzögerung von sechs bis zwölf Monaten, da industrielle Nachfrageverträge und Lagerbestände kurzfristig als Puffer wirken. Doch diese Läger sind seit der Januar-Bewegung auf über 120 USD leergefegt!

Aktuell liegt die weltweite Minenproduktion bei rund 820 bis 830 Millionen Unzen pro Jahr, während die Gesamtnachfrage bereits Werte von 1,15 bis 1,20 Milliarden Unzen erreicht hat, das ergibt nach Adam Riese ein strukturelles Defizit von etwa 300 bis 350 Millionen Unzen jährlich. Damit befindet sich der Markt im vierten aufeinanderfolgenden Jahr eines Angebotsdefizits, das kumulativ bereits mehr als 1 Milliarde Unzen aus Lagerbeständen absorbiert hat. Besonders relevant ist dabei die industrielle Nachfrage, die inzwischen über 55 % des Gesamtverbrauchs ausmacht und jährlich mit etwa 4 bis 6 % wächst. Allein der Photovoltaik-Sektor verbraucht derzeit rund 160 bis 180 Millionen Unzen Silber pro Jahr, mit Prognosen von über 220 Millionen Unzen bis 2028, was einem Nachfrageanstieg von fast 40 % entspricht. Parallel dazu steigen Verteidigungs- und Elektronikbudgets weltweit deutlich: Die globalen Militärausgaben haben zuletzt die Marke von 2,4 Bill. USD überschritten, wodurch der Bedarf an hochleitfähigen Materialien weiter zunimmt. Auf der Angebotsseite verschärft sich die Lage durch sinkende Erzgrade, die seit 2010 im Durchschnitt um etwa 25 % gefallen sind, während neue Minenprojekte heute häufig Investitionskosten von über 1 Mrd. USD erfordern. Wichtig zu wissen: 70 % der Silberproduktion stammt aus Nebenprodukten von Kupfer-, Blei- oder Zinkminen, wodurch das Angebot weniger flexibel auf steigende Preise reagieren kann.