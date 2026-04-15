BERNSTEIN RESEARCH stuft Kering auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kering nach der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht von 235 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Luxuskonzern habe seinen Ausblick auf das Gesamtjahr näher beleuchtet, schrieb Luca Solca am Dienstagabend. Der Experte kappte seine Wachstumsprognose etwas./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 20:47 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 20:47 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,78 % und einem Kurs von 272EUR auf Tradegate (15. April 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.





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