DAX startet über 24 000 Punkten – Berichtssaison verdrängt die Geopolitik

Die gestrigen US-Erzeugerpreise sorgten zudem für Entspannung. Sie signalisierten noch keinen Inflationsdruck und zeigten, dass die höheren Energiepreise weggepuffert werden können. Nun muss sich zeigen, ob und wie sich dies bei den Margen der Unternehmen widerspiegeln wird. Im asiatischen Handel führte dies erneut zu freundlicheren Kurstendenzen, Technologieunternehmen wurden besonders stark nachgefragt.

Die Investoren kehren langsam wieder zur Tagesordnung zurück und fokussieren sich auf die angelaufene Berichtssaison. Der Iran-Krieg bleibt zwar unterschwellig über die Energiepreise ein Thema, nimmt aber an Intensität ab. Auch die Ölpreise konnten sich zuletzt wieder abkühlen.

Die Fokusverschiebung hin zu den Mikrodaten zeigt sich heute unter anderem bei den vorgelegten Quartalszahlen des europäischen Halbleiterunternehmens ASML. Die Zahlen fielen insgesamt besser aus, als es im Vorfeld erwartet worden war. Dieses Phänomen kann ein stetiger Begleiter in der angelaufenen Berichtssaison bleiben. In den kommenden Handelstagen werden weitere wichtige Quartalszahlen erwartet und besonders die KI-Hyperscaler werden von großem Interesse sein.

Im DAX zeigt sich nach dem Sprung über die 24 000er-Marke eine Tendenz zu vereinzelten Gewinnmitnahmen, und so liegen 27 der Indexunternehmen vorbörslich auf der Verliererseite. Auf der heutigen Tagesagenda fallen die Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone und die US-Importpreise auf. Zusätzlich dürfte der Empire-State-Manufacturing-Index auf Interesse stoßen. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 23 800 und 24 150 Punkten bewegen.

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