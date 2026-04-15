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    Iran-Krieg belastet Luxusgüterhersteller Hermes

    Für Sie zusammengefasst
    • Hermes spürt wegen Iran-Krieg weniger Touristen
    • Umsatz Q1 sank 1,4% auf knapp 4,1 Mrd Euro
    • Bereinigt um Währung legte der Erlös 5,6% zu
    Iran-Krieg belastet Luxusgüterhersteller Hermes
    Foto: Daniel Reinhardt - dpa

    PARIS (dpa-AFX) - Der französische Luxuskonzern Hermes hat zum Jahresauftakt die Folgen des Iran-Krieges zu spüren bekommen. Vor allem die Geschäfte in Frankreich entwickelten sich schlechter, denn wegen der militärischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten kamen weniger Touristen in das Land. An der Börse gab die Aktie auf die Nachrichten im vorbörslichen Handel nach.

    Im ersten Quartal schrumpfte der Umsatz im Jahresvergleich um 1,4 Prozent auf knapp 4,1 Milliarden Euro zu, wie das EuroStoxx-50-Schwergewicht am Mittwoch in Paris mitteilte. Bereinigt um die Folgen des starken Euro legte der Erlös um 5,6 Prozent zu. Damit verfehlte der Hersteller von Produkten wie Birkin- und Kelly-Taschen die Erwartungen der Experten.

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    Dabei schrumpfte der Erlös bereinigt um Währungsschwankungen neben Frankreich auch im Nahen Osten. In der mit Abstand wichtigsten Region Asien (ohne Japan) stieg zwar der um Währungseffekte bereinigte Umsatz um gut zwei Prozent, aber deutlich weniger stark als von Analysten erwartet. Während Uhren-Segment schwächelte und das Geschäft rund um Parfüm und Beauty auf dem Vorjahresniveau verharrte, entwickelten sich vor allem das Lederwarengeschäft mit Birkin-Taschen besser./mne/nas

    Hermes International

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    ISIN:FR0000052292WKN:886670

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie

    Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,76 % und einem Kurs von 1.702 auf Tradegate (15. April 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um -10,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hermes International bezifferte sich zuletzt auf 171,55 Mrd..

    Hermes International zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 10,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.235,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.820,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.600,00EUR was eine Bandbreite von +12,00 %/+60,00 % bedeutet.




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