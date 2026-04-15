Iran-Krieg belastet Luxusgüterhersteller Hermes

Dabei schrumpfte der Erlös bereinigt um Währungsschwankungen neben Frankreich auch im Nahen Osten. In der mit Abstand wichtigsten Region Asien (ohne Japan) stieg zwar der um Währungseffekte bereinigte Umsatz um gut zwei Prozent, aber deutlich weniger stark als von Analysten erwartet. Während Uhren-Segment schwächelte und das Geschäft rund um Parfüm und Beauty auf dem Vorjahresniveau verharrte, entwickelten sich vor allem das Lederwarengeschäft mit Birkin-Taschen besser./mne/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,76 % und einem Kurs von 1.702 auf Tradegate (15. April 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um -10,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,52 %.

Die Marktkapitalisierung von Hermes International bezifferte sich zuletzt auf 171,55 Mrd..

Hermes International zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 10,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.235,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.820,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.600,00EUR was eine Bandbreite von +12,00 %/+60,00 % bedeutet.