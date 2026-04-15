JPMORGAN stuft AIXTRON auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 36,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Auftragslage des Chipindustrie-Zulieferers im ersten Quartal sei dank einer hohen Dynamik im Bereich Optoelektronik stark gewesen, schrieb Craig McDowell am Dienstagabend anlässlich der erhöhten Jahresziele. Er geht davon aus, dass der Umsatzkonsens nun um 5 Prozent und jener für das operative Ergebnis um 10 Prozent steigen werden./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:43 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:43 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 35,94EUR auf Tradegate (15. April 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Craig A. McDowell

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36,50

Kursziel alt: 36,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 36,50 € , was einem Rückgang von -7,69% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer