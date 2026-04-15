JPMORGAN stuft AIXTRON auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 36,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Auftragslage des Chipindustrie-Zulieferers im ersten Quartal sei dank einer hohen Dynamik im Bereich Optoelektronik stark gewesen, schrieb Craig McDowell am Dienstagabend anlässlich der erhöhten Jahresziele. Er geht davon aus, dass der Umsatzkonsens nun um 5 Prozent und jener für das operative Ergebnis um 10 Prozent steigen werden./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:43 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:43 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 35,94EUR auf Tradegate (15. April 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Craig A. McDowell
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36,50
Kursziel alt: 36,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Craig A. McDowell
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36,50
Kursziel alt: 36,50
Währung: EUR
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