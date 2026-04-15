JPMORGAN stuft Kering auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Underweight" belassen. Bei der Marke Gucci mache der Luxusgüterkonzern langsam Fortschritte, schrieb Chiara Battistini am Dienstagabend nach den Geschäftszahlen. Der Anlegerfokus sei bereits auf den Kapitalmarkttag am Donnerstag gerichtet./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 20:38 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,78 % und einem Kurs von 272EUR auf Tradegate (15. April 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: Kering

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 235

Kursziel alt: 235

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 235,00 € , was einem Rückgang von -16,07% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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