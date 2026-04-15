UBS stuft AIXTRON auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Neutral" belassen. Die Dynamik im Bereich Optoelektronik halte an, schrieb Madeleine Jenkins am Dienstagabend nach den erhöhten Jahreszielen des Chipindustrie-Zulieferers. Nach dem starken Lauf der Aktie rechnet sie allerdings mit einer eher verhaltenen Kursreaktion. Im Bereich Strommanagement-Chips sieht die Expertin Risiken./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 20:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 36,27EUR auf Tradegate (15. April 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Madeleine Jenkins

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 28,00 € , was einem Rückgang von -29,20% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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