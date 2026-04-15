UBS stuft AIXTRON auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Neutral" belassen. Die Dynamik im Bereich Optoelektronik halte an, schrieb Madeleine Jenkins am Dienstagabend nach den erhöhten Jahreszielen des Chipindustrie-Zulieferers. Nach dem starken Lauf der Aktie rechnet sie allerdings mit einer eher verhaltenen Kursreaktion. Im Bereich Strommanagement-Chips sieht die Expertin Risiken./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 20:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 20:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 36,27EUR auf Tradegate (15. April 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Madeleine Jenkins
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Madeleine Jenkins
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28
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