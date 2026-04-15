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    Aktie vorbörslich im Minus

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    ASML hebt Jahresprognose an – KI-Boom beschleunigt Chip-Nachfrage

    ASML hebt die Umsatzprognose für 2026 auf bis zu 40 Milliarden Euro an, da die Nachfrage nach KI-Chips weiter wächst. Trotz geopolitischer Herausforderungen und einer schwächeren Q2-Prognose bleibt das Unternehmen auf Wa

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    Aktie vorbörslich im Minus - ASML hebt Jahresprognose an – KI-Boom beschleunigt Chip-Nachfrage
    Foto: Copyright © (ASML)/ van Overbeeke

    Der niederländische Halbleitermaschinenhersteller ASML hat seine Umsatzprognose für das laufende Jahr nach oben korrigiert. Das Unternehmen erwartet nun Erlöse zwischen 36 und 40 Milliarden Euro. Angepeilt waren 34 bis 39 Milliarden Euro. Auslöser ist die anhaltend starke Nachfrage nach Chipfertigungsanlagen, die durch massive Investitionen in KI-Infrastruktur befeuert wird.

    "Die Nachfrage nach Chips übersteigt das Angebot", sagte ASML-Chef Christophe Fouquet in einem Statement. Das Unternehmen rechne damit, dass sich diese Lücke auf absehbare Zeit nicht schließen werde – mit Folgen für den gesamten Markt, von KI-Rechenzentren bis hin zu Mobilgeräten und PCs.

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    An der Börse wurden die Zahlen am Mittwoch dennoch nur wenig gefeiert. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate steht ASML rund 1,7 Prozent im Minus.

    ASML Holding

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    ISIN:NL0010273215WKN:A1J4U4

    ASML ist als einziger Hersteller weltweit in der Lage, sogenannte EUV-Belichtungsanlagen zu produzieren, mit denen hochintegrierte Halbleiter gefertigt werden. Die Maschinen sind unverzichtbar für Chip-Produzenten wie TSMC und Samsung, die unter anderem Prozessoren für Nvidia herstellen – jene GPUs, die das Rückgrat moderner KI-Systeme bilden. Großkunden wie SK Hynix haben bereits Abnahmeverträge für EUV-Anlagen im Milliarden-Volumen bis 2027 unterzeichnet.

    Die Aktie hat seit Jahresbeginn rund 39 Prozent zugelegt vor allem Dank des Investorenvertrauens in die Rolle der Niederländer als Schlüssellieferant im KI-Infrastrukturzyklus. Im abgelaufenen ersten Quartal erzielte das Unternehmen einen Nettoumsatz von 8,77 Milliarden Euro und traf damit die Erwartungen der Analysten. Unterm Strich blieb ein Gewinn von 2,8 Milliarden Euro, fast so viel wie im starken Vorquartal.

    Gedämpft wird der positive Ausblick durch ein schwächer als erwartet prognostiziertes zweites Quartal: Für April bis Juni rechnet ASML mit Erlösen zwischen 8,4 und 9 Milliarden Euro – Analysten hatten im Schnitt rund 9,07 Milliarden erwartet.

    Geopolitisch bleibt China ein Unsicherheitsfaktor. Der Anteil Chinas am Systemumsatz fiel im ersten Quartal auf 19 Prozent, nach 36 Prozent im Vorquartal. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 1.286EUR auf Tradegate (15. April 2026, 09:15 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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