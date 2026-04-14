Konzern erschließt lukrativen Sektor!

In seinem jährlichen Aktionärsbrief bezifferte der CEO des Technologiekonzerns Amazon in dieser Woche erstmals das Geschäft einer Sparte, die der Konzern bislang weitgehend im Verborgenen aufgebaut hat. Dabei handelt es sich um das eigene Halbleitergeschäft. Dieses besitzt nicht nur das Potenzial, Amazons Umsatz und Gewinn deutlich zu steigern. Sollte sich der Konzern am Markt behaupten, könnten sich Struktur und Rangfolge des derzeit von Nvidia dominierten Markts für Chips zur Künstlichen Intelligenz (KI) erheblich verändern. Die drei Halbleiter-Produktlinien von Amazon sollen sich in diesem Jahr auf 20 Milliarden US-Dollar Umsatz verdoppeln. Würde Amazon seine Chips wie Nvidia oder AMD an Dritte verkaufen, läge der Jahresumsatz sogar bei rund 50 Milliarden US-Dollar.

Der Aktienkurs von Amazon hat seit dem partiellen Tief Anfang Januar 2023 bei 81,43 USD eine Aufwärtssequenz ausgebildet. Nur Anfang April 2025 sorgte die Veröffentlichung der geplanten US-Zollpolitik für einen nennenswerten Kurseinbruch. Danach setzte die Kursentwicklung bis zum Mittwoch, dem 4. Februar 2026, seine Aufwärtssequenz fort und markierte inzwischen am 3. November 2025 sein Allzeithoch bei 258,60 USD. In weiterer Folge tendierte der Kurs schwächer und testete am 18. Februar 2026 die Unterstützung bei 197,56 US-Dollar. In den letzten 10 Handelstagen ist es zu einer starken Aufwertung gekommen, die möglicherweise noch nicht abgeschlossen ist. Der Kursanstieg könnte zu einem Test des Allzeithochs bei 258,60 US-Dollar führen, nachdem die Chipsparte komplett eingepreist werden muss. Auch der Ausblick im Zuge der Öffnung der Bücher am 23. April sollte für die Preisfindung eine wichtige Rolle spielen. Bei einer fundamentalen Betrachtung ist der Verlauf der KGVs beginnend mit 2023 im Sinken begriffen. Die Konsensschätzung für das erwartete KGV 2028 liegt aktuell bei 20,19. Dieser Wert ist für Amazon rekordverdächtig niedrig. Auch aus diesem Blickwinkel könnte eher eine Long-Positionierung sinnvoll sein.

Amazon.com, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Der Amazon CEO Andy Jassy erschließt durch die proprietäre Entwicklung von KI-Chips ein neues Geschäftsfeld, was das Umsatzwachstum ankurbeln könnte. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JV62EG) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs von Amazon in den nächsten Tagen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,78 profitieren. Das Ziel sei bei 268,01 US-Dollar angenommen (7,53 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 27 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 229,69 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 4,28 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JV62EG Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,72 – 5,73 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 179,14 US-Dollar Basiswert: Amazon.com, Inc. KO-Schwelle: 179,14 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 246,64 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 7,53 Euro Hebel: 3,78 Kurschance: + 31 Prozent Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

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