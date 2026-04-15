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    AKTIE IM FOKUS

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    Aixtron vorbörslich erholt nach Zahlen und Prognoseanhebung

    Für Sie zusammengefasst
    • Aixtron vorbörslich positiv nach Prognoseanhebung
    • Starke Optoelektroniknachfrage hebt Jahresziele
    • Schwaches Margenprofil und Gewinnmitnahmen möglich
    AKTIE IM FOKUS - Aixtron vorbörslich erholt nach Zahlen und Prognoseanhebung
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Aixtron haben am Mittwoch vorbörslich positiv auf vorläufige Geschäftszahlen und eine Prognoseanhebung reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate legten sie um 2,2 Prozent auf 35,96 Euro zu.

    Dank der überraschend starken Nachfrage nach Anlagen für die Optoelektronik im ersten Quartal hob der Chipindustrie-Ausrüster seine Jahresziele an. Ein Händler sah die Mittelpunkte der neuen Zielspannen für Umsatz, Bruttomargen und operative Margen über den Erwartungen. Dies dürfte am Markt erst einmal positiv aufgenommen werden.

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    Die hohe Auftragsdynamik und der neue Ausblick könnten sich im Tagesverlauf allerdings als nicht ausreichend erweisen, um das zum Jahresauftakt schwache Margenprofil zu kompensieren, warnte er. In diesem Fall seien weitere Gewinnmitnahmen möglich. Solche hatte es bereits am Montag und Dienstag gegeben, auch weil die Investmentbank Oddo BHF ihre positive Anlageempfehlung gestrichen hatte. Begründet hatte Analyst Martin Marandon-Carlhian seine Neubewertung damit, dass die Aktie bereits einen sehr guten Geschäftsverlauf bis 2027 einpreise.

    Belasten könnte zudem, dass gute Zahlen und der angehobene Quartalsausblick von Branchenprimus ASML die Anleger zunächst nicht überzeugten.

    Dagegen erwartet Citigroup-Experte Andrew Gardiner, dass der starke Auftragseingang in der Optoelektronik und der angehobene Umsatzausblick von Aixtron ausreichen, die leicht enttäuschende Entwicklung zum Jahresauftakt in den Hintergrund zu drängen. Auch Craig McDowell von der US-Bank JPMorgan rechnet mit einer positiven Kursreaktion der Aktie. Diese könnte sich nach dem zuletzt guten Lauf der Aktie aber in Grenzen halten, gab UBS-Expertin Madeleine Jenkins zu bedenken. Vergangene Woche hatten die Aixtron-Titel mit 38,27 Euro ein Hoch seit Anfang 2024 erreicht./gl/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 1.280 auf Tradegate (15. April 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +14,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 4,50 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -41,76 %/+3,82 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Aixtron-Aktie: jüngste Abstufungen durch Oddo BHF und Deutsche Bank mit Hinweis, dass eine starke Umsatzerholung erwartet wird, aber viel Positives bereits eingepreist sei; Aktie stark gelaufen (+30% seit März, +277% auf 12M), KGV 2026e ≈60, daher hohe Bewertung; Diskussion über verzerrte Short‑Interest‑Daten; mögliche Katalysatoren (Infineon‑Orders, H2/26, KI/Micro‑LED).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

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