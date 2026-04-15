Adelayde Exploration erarbeitet Pläne für die nächste Arbeitsphase auf dem Goldprojekt Perron-East in Quebec

Vancouver, B.C. – 15. April 2026 / IRW-Press / Adelayde Exploration Inc. (das „Unternehmen“ oder „Adelayde“) (ADDY:CSE) (SPMTF:OTCID) (A41AGV:WKN) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen derzeit Pläne für Arbeiten auf dem 9.168 Acres großen Goldprojekt Perron-East in Quebec erarbeitet. Perron-East befindet sich in unmittelbarer Nähe von Amex Exploration Inc. (AMX). Am 13. April 2026 veröffentlichte Amex Exploration Inc. eine positive Machbarkeitsstudie für die Erschließung der Goldmine Perron(1). Zu den Höhepunkten der Machbarkeitsstudie von Amex gehören eine Goldproduktion von durchschnittlich 147.000 Unzen pro Jahr in den 5 Jahren der kommerziellen Phase-1-Produktion zu nachhaltigen Gesamtkosten („AISC“) von 910 US$ pro Unze Au, ein prognostizierter interner Zinsfuß (IRR) nach Steuern von 114,6 % und ein Kapitalwert (NPV5) nach Steuern von 1,13 Milliarden C$, der sich aus einem kumulativen nicht diskontierten Cashflow nach Steuern in Höhe von 1,44 Milliarden C$ bei einem angenommenen Goldpreis von 3.500 US$ pro Unze ergibt. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Adelayde nicht zwangsläufig auf das Vorhandensein von Mineralisierungen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens schließen lassen.

James Nelson, President von Adelayde, sagt dazu: „Angesichts der anhaltenden Stärke der Goldpreise freuen wir uns auf den Beginn der nächsten Arbeitsphase auf dem Goldprojekt Perron-East in Quebec. Adelayde geht davon aus, dass es in Kürze auf mehreren Projekten tätig werden wird, unter anderem auf unserem Antimonprojekt George Lake South, unserem Wolframprojekt Sisson North in New Brunswick und unserem Goldprojekt Perron-East in Quebec. Adelayde ist finanziell gut aufgestellt und wird im weiteren Jahresverlauf sehr aktiv sein.“

Qualifizierter Sachverständiger für die Offenlegung von Bergbauinformationen:

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Frank Bain, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Adelayde Exploration Inc.

Die Projekte von Adelayde umfassen drei Lithiumprojekte im Clayton Valley (Nevada): die 1.136 Acres umfassende Lithium-Tonstein-Lagerstätte McGee, mit einer geschätzten Mineralressource von 320 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 803 ppm Li für 1.369.000 Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent (LCE) in der angedeuteten Kategorie und 157 Mio. Tonnen mit 865 ppm Li für 723.000 Tonnen LCE in der vermuteten Kategorie, die direkt an SLB (vormals Schlumberger) und Century Lithium Corp. angrenzt(2); das 280 Acres große Lithium-Sole-Projekt Elon, das über Zugang zu einigen der tiefsten Teile des einzigen, sich in Nordamerika in Produktion befindlichen Lithium-Sole-Beckens verfügt, und das 124 Acres umfassende Lithiumprojekt Green Clay. Das Unternehmen ist außerdem im Besitz des 9.168 Acres großen Goldprojekts Perron-East in Quebec; des 248 Acres großen Goldprojekts Clayton Ridge in Esmeralda County (Nevada) sowie des 4.722 Acres großen Antimonprojekts George Lake South und des 9.780 Acres großen Wolframprojekts Sisson North, die sich beide in New Brunswick befinden. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Adelayde nicht zwangsläufig auf das Vorhandensein von Mineralisierungen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens schließen lassen.