    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Von der Automatisierung zur Autonomie

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    SUPCON präsentiert auf der Hannover Messe 2026 Technologien der nächsten Generation für autonom betriebene Anlagen

    SINGAPUR, 15. April 2026 /PRNewswire/ -- SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Automatisierung und der künstlichen Intelligenz für die Industrie. Erleben Sie die Zukunft der intelligenten Industrie auf der Hannover Messe 2026 (20.–24. April), wo SUPCON Technologien der nächsten Generation vorstellt, die den autonomen Betrieb von Anlagen ermöglichen – von APL-Messtechnik (Advanced Physical Layer) bis hin zu Online-Analysatoren, von softwaredefinierten Steuerungssystemen bis hin zur UNS-Datenplattform (Unified Namespace) und großen industriellen KI-Modellen. Das Produkt- und Lösungsportfolio von SUPCON ist darauf ausgelegt, den Übergang von automatisierten zu autonomen Betriebsabläufen in Industrieanlagen zu ermöglichen.

    SUPCON Booth @ Hannover Messe 2026

    Da die globale Industrie unter zunehmendem Druck steht, ihre Effizienz und Widerstandsfähigkeit zu verbessern, besteht ein dringender Bedarf an Technologien, die den Übergang von der traditionellen Automatisierung zu Systemen ermöglichen, die autonom arbeiten können.

    Die Ausstellung präsentiert sechs integrierte technologische Säulen:

    1. Universal Control Systems (UCS): Das Universal Control System (UCS) von SUPCON ist ein softwaredefiniertes Steuerungssystem der nächsten Generation, das Steuerungsfunktionen von proprietärer Hardware entkoppelt. Durch den Verzicht auf herkömmliche Schaltschränke und die Nutzung einer cloud-nativen Architektur reduziert UCS den Platzbedarf und verbessert gleichzeitig die Flexibilität, Skalierbarkeit und Bereitschaft des Systems für den autonomen Betrieb.

    2. TPT2 Universelle KI-Plattform: SUPCONs TPT2 (Time-series Pre-trained Transformer) ist eine groß angelegte industrielle KI-Plattform, die darauf ausgelegt ist, komplexe Zeitreihen-Prozessdaten zu verstehen und zu modellieren. Durch die Ermöglichung einer Closed-Loop-KI-Optimierung (AIO) ermöglicht TPT2 Anlagen, Betriebsentscheidungen in Echtzeit zu analysieren, vorherzusagen und autonom auszuführen.

    3. Tier0 Industrielle Datenplattform: Die Tier0-Plattform von SUPCON ist eine cloudnative industrielle Datenplattform, die auf einer Unified Namespace (UNS)-Architektur basiert. Sie ermöglicht nahtlose Datenintegration, Kontextualisierung und Anwendungsentwicklung, sodass Unternehmen fragmentierte Datenquellen in skalierbare, wiederverwendbare industrielle Anwendungen umwandeln können, wobei die Komplexität der Integration reduziert wird.

    Seite 1 von 3 



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Von der Automatisierung zur Autonomie SUPCON präsentiert auf der Hannover Messe 2026 Technologien der nächsten Generation für autonom betriebene Anlagen SINGAPUR, 15. April 2026 /PRNewswire/ - SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Automatisierung und der künstlichen Intelligenz für die Industrie. Erleben Sie die Zukunft der intelligenten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     