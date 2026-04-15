China-Engagement: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank im Fokus
Chinas neuer Fünfjahresplan markiert einen Wendepunkt: technologische Autarkie, grüne Industriestrategie und geopolitische Machtverschiebungen prägen die kommenden Jahre.
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- Kapitalmarkt-Standpunkt von Kai Jordan (Vorstand mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG): Analyse betont Chinas wachsende globale Bedeutung und strategische Neuausrichtung.
- 15. Fünfjahresplan (2026–2030) setzt Prioritäten auf technologische Autarkie (Halbleiter, KI), „qualitativ hochwertige Entwicklung“, grüne Transformation, wirtschaftliche Sicherheit und demografische Reformen (z. B. Rentenaltersanhebung bis 2030).
- Grüne Transformation wird als Industriestrategie verstanden, nicht nur als Klimapolitik; Schwerpunkt auf Dual-Carbon-Zielen (Emissionshöhepunkt vor 2030, Klimaneutralität bis 2060) bei gleichzeitiger Nutzung von Kohle als Backup (über 200 GW Kohlekapazität im Bau).
- China strebt Dominanz bei den „New Three“ (Elektrofahrzeuge, Lithium-Ionen-Batterien, Photovoltaik) an, um Lieferketten, Standards und Preise global zu beeinflussen.
- Rascher Ausbau von Wind-, Solar- und Speicherkapazitäten plus Ultra-Hochspannungsnetzen: China installiert derzeit mehr Wind‑ und Solarkapazität als der Rest der Welt zusammen und macht Erneuerbare „systemfähig“.
- Geopolitische und Rohstoff-Folgen: China kann Störungen (z. B. Straße von Hormus) wegen großer Ölreserven (ca. 1,1–1,5 Mrd. Barrel ≈ 110–140 Tage) abfedern; Exportrestriktionen (z. B. Schwefelsäure) und Kreislaufwirtschaft werden genutzt, während Europa/Deutschland eher preis‑ und wettbewerbsabhängig verwundbar bleiben.
Der Kurs von mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,24 % im Plus.
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