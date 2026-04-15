    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStellantis AktievorwärtsNachrichten zu Stellantis

    12 % mehr Auslieferungen

    1089 Aufrufe 1089 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stellantis mit Verkaufsplus: Wie der Konzern die US- und Asienmärkte erobert

    Stellantis erreicht weltweit 12 Prozent mehr Auslieferungen und erzielt besonders in Nordamerika und Asien starke Zahlen. Das steckt hinter der Erfolgsstrategie.

    Für Sie zusammengefasst
    12 % mehr Auslieferungen - Stellantis mit Verkaufsplus: Wie der Konzern die US- und Asienmärkte erobert
    Foto: OpenAI

    Der französisch-italienische Automobilhersteller Stellantis gab am Mittwoch bekannt, dass seine weltweiten Auslieferungen im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent auf geschätzte 1,4 Millionen Fahrzeuge gestiegen sind, wie Reuters berichtet. Damit festigte sich die Erholung der Verkaufszahlen, die in der zweiten Jahreshälfte 2025 begonnen hatte.

    Der im vergangenen Jahr ernannte CEO Antonio Filosa konzentriert sich im Rahmen der Sanierungsbemühungen für ein Unternehmen, das im vergangenen Jahr einen Nettoverlust von 22,3 Milliarden Euro (26,3 Milliarden US-Dollar) verbuchte, auf die Rückgewinnung von Marktanteilen. Er wird voraussichtlich am 21. Mai einen neuen Industrieplan vorstellen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Mercedes-Benz Group!
    Long
    51,54€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 14,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    58,75€
    Basispreis
    0,41
    Ask
    × 13,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der jüngste Anstieg der Lieferungen wurde laut Stellantis vor allem durch Nordamerika, wo sie um 17 Prozent auf 379.000 Fahrzeuge zunahmen, und die weitere europäische Region, wo sie um 12 Prozent auf 637.000 Fahrzeuge stiegen, getragen. In Südamerika, dem drittgrößten Markt für den Konzern, stieg der Absatz um 4 Prozent auf 219.000 Fahrzeuge.

    In den Regionen Asien-Pazifik und Naher Osten und Afrika, wo Stellantis eine geringere Präsenz hat, stiegen die Lieferungen um 15 Prozent auf 15.000 Fahrzeuge beziehungsweise um 11 Prozent auf 111.000 Fahrzeuge. Stellantis stellte fest, dass sich die Lieferungen in den Ländern des Golf-Kooperationsrats – die stark vom andauernden Iran-Krieg betroffen sind – mehr als halbiert haben und nur noch etwa 3.000 Fahrzeuge umfassen.

    Im Gegensatz zu den deutschen Herstellern VW und Mercedes konnte Stellantis damit in Asien und dem US-Markt starke Zuwächse vermelden. Stellantis hat seine Marktanteile in Nordamerika insbesondere durch die Kombination seiner Marken wie Jeep, Dodge, Ram und Chrysler gestärkt. Diese Marken haben sich in den USA und Kanada durch ihre beliebten SUVs und Pickup-Trucks eine starke Fangemeinde erarbeitet.

    Jeep und Ram sind in Nordamerika besonders gefragt, da sie für robuste Fahrzeuge stehen, die in dieser Region sehr geschätzt werden. Der starke Fokus auf Pickups und SUVs, die besonders in den USA eine bedeutende Fahrzeugkategorie sind, hat Stellantis zugutekommen lassen, da sich andere Hersteller nicht immer gleich stark auf diese Marktsegmente konzentrieren. Stellantis hat in den USA durch günstige Preise, attraktive Finanzierungsoptionen und zunehmend konkurrenzfähige Modelle von FCA (Fiat Chrysler Automobiles), die jetzt Teil von Stellantis sind, eine treue Kundschaft aufgebaut.

    Im Vergleich zu deutschen Herstellern wie VW und Mercedes-Benz, die in den USA weniger Marktanteile bei den großen Pickup-Trucks und SUVs haben, hat Stellantis eine starke Position in den beliebten Segmenten. In Asien hat Stellantis durch Partnerschaften und Joint Ventures mit lokalen Herstellern und durch eine Kombination aus günstigeren Fahrzeugen und stark fokussierten Fahrzeugmodellen Erfolge erzielt. Insbesondere in Ländern wie China und Indien, wo Stellantis mit Marken wie Peugeot und Fiat operiert, hat das Unternehmen seine Position verbessert.  

    Durch die Anpassung an lokale Vorlieben und Preisstrategien konnte Stellantis Wettbewerbsvorteile erzielen, da viele asiatische Käufer auf preiswerte und funktionale Autos angewiesen sind. Dies ist besonders wichtig, wenn man die starke Präsenz von Volkswagen und Mercedes-Benz in Asien berücksichtigt.

    Die Aktie ist am Mittwoch (9:20 Uhr, MESZ) auf Tradegate 4,35 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 7,22 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

     

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    12 % mehr Auslieferungen Stellantis mit Verkaufsplus: Wie der Konzern die US- und Asienmärkte erobert Stellantis erreicht weltweit 12 Prozent mehr Auslieferungen und erzielt besonders in Nordamerika und Asien starke Zahlen. Das steckt hinter der Erfolgsstrategie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     