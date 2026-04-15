Opel-Mutter Stellantis mit Aufschwung bei den Verkaufszahlen
- Absatz stieg im ersten Quartal auf 1,36 Mio Fahrzeuge
- Nordamerika Plus 17 Prozent Europa Plus 12 Prozent
- Hohe Abschreibungen führten zu Verlust über 22 Mrd Euro
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Autokonzern Stellantis hat im ersten Quartal dank eines Aufschwungs in seinen Kernmärkten Nordamerika und Europa mehr Autos verkauft. Gegenüber dem schwachen Vorjahresquartal zog der Absatz um insgesamt 12 Prozent auf 1,36 Millionen Fahrzeuge an, wie der VW -Rivale am Mittwoch in Amsterdam auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. In Nordamerika gab es ein Plus von 17 Prozent, im größten Markt Europa verkaufte der Vielmarkenkonzern (unter anderem Opel, Fiat, Peugeot, Chrysler, Alfa Romeo, Jeep) rund 12 Prozent mehr.
Ein Jahr zuvor waren die Verkäufe zu Jahresbeginn deutlich abgerutscht, vor allem im einst so lukrativen Markt Nordamerika. Das hatte die Krise des Konzerns mit französischen, italienischen und amerikanischen Wurzeln verstärkt, im Jahresverlauf 2025 kam dann noch die Kehrtwende der US-Regierung bei der Förderung von Elektroautos hinzu. Stellantis machte im vergangenen Jahr vor allem wegen hoher Abschreibungen einen Verlust von mehr als 22 Milliarden Euro. Aber auch im Tagesgeschäft fielen in Amerika wie in Europa rote Zahlen an./men/mne/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 91,18 auf Tradegate (15. April 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +0,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,56 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,81 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 151,00EUR was eine Bandbreite von -1,32 %/+65,57 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Stellantis - A2QL01 - NL00150001Q9
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"Die Opel-Mutter Stellantis konnte mit fast zehn Prozent deutlicher zulegen als der VW-Konzern. Von BMW und Mercedes-Benz wurden weniger Autos zugelassen. Deutlich im Plus lagen der chinesische Elektroautobauer BYD mit nahezu einer Verdreifachung auf einem eher niedrigen Niveau, und Tesla mit fast einem Drittel Plus nach dem scharfen Rückgang im Vorjahr./men/jha/"
10%, das ist schon ein Hammer, bin gespannt auf den 14.04.
Stellantis-Aktien: Laut Analysen ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Kauf, mit einem potenziellen Anstieg auf 13 Euro.
Ich bin in Stellantis schon seit Jahren investiert und bin aktuell natürlich auch deutlich im Minus !
Warum ärgerst du dich um die paar Prozent minus, da sieht das bei meiner Position, aktuell wesentlich schlimmer aus ?
Wenn man jetzt mittel- bis langfristig denkt, dann sollte das jetzt eine gute Chance sein.
Aber man braucht natürlich Geduld.