    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    ROUNDUP/Aktien Asien

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leichte Gewinne - Hoffnung auf weitere Entspannung

    Für Sie zusammengefasst
    • Fernostmärkte folgten Wall Street und zulegten
    • Zuversicht auf Ende des Iran-Kriegs stärkte Börsen
    • Nikkei auf Monatshoch, China teils schwächer
    ROUNDUP/Aktien Asien - Leichte Gewinne - Hoffnung auf weitere Entspannung
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Mittwoch mehrheitlich weiter zugelegt. Sie folgten damit den Vorgaben der Wall Street. Dabei profitierten die technologielastigen Börsen Südkoreas und Taiwans mit etwas deutlicheren Gewinnen von der Stärke des US-Technologiesektors.

    Die Märkte stützte wachsende Zuversicht, dass der Iran-Krieg bald vorbei sein könnte. Dazu trugen Worte des US-Präsidenten bei. "Ich glaube, er ist fast vorbei", sagte Donald Trump dem US-Fernsehsender Fox News. Zuvor hatte Trump vage Andeutungen über eine mögliche weitere Verhandlungsrunde in dem Konflikt gemacht, für den derzeit eine zweiwöchige Waffenruhe gilt.

    Der japanische Nikkei 225 endete 0,44 Prozent höher mit 58.134,24 Punkten. Er bewegte sich damit auf dem höchsten Stand seit einem Monat und ist auf bestem Weg, die Verluste seit dem Beginn des Iran-Kriegs auszuwetzen. Auch die australische Börse lag leicht im Plus. Der S&P ASX 200 legte um 0,1 Prozent auf 8.978,80 Punkte zu.

    In China war die Entwicklung dagegen uneinheitlich. Während der CSI-300-Index , der die wichtigsten Aktien auf dem chinesischen Festland abbildet, zuletzt um 0,37 Prozent auf 4.633,78,13 Zähler sank, stieg der Hang Seng der Sonderverwaltungsregion Hongkong um 0,41 Prozent./mf/nas





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien Asien Leichte Gewinne - Hoffnung auf weitere Entspannung Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Mittwoch mehrheitlich weiter zugelegt. Sie folgten damit den Vorgaben der Wall Street. Dabei profitierten die technologielastigen Börsen Südkoreas und Taiwans mit etwas deutlicheren Gewinnen von der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     