WARBURG RESEARCH stuft Deutsche Börse AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Börse von 276 auf 293 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Andreas Pläsier zeigte sich in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht optimistischer für die Wachstumsaussichten in den Jahren 2026 und 2027. Ergebnisseitig dürften die Eschborner von anhaltenden Aktienrückkäufen profitieren./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,77 % und einem Kurs von 258,1EUR auf Tradegate (15. April 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Andreas Pläsier

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 293

Kursziel alt: 276

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 293,00 € , was eine Steigerung von +14,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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