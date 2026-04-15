Inflation im März etwas höher als zunächst ermittelt - Jahresrate 2%

PARIS (dpa-AFX) - Angesichts des Ölpreisschocks im Zuge des Iran-Kriegs hat die Inflation in Frankreich im März etwas stärker angezogen als zunächst ermittelt. Die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im Jahresvergleich um 2,0 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies entspricht der Zielmarke der Europäischen Zentralbank für den gesamten Euroraum.

Zunächst war für März ein Wert von 1,9 Prozent ermittelt worden. Analysten hatten in Schnitt mit einer Bestätigung dieses Wertes gerechnet.

Im Februar hatte die französische Inflation noch bei 1,1 Prozent gelegen und im Januar nur bei 0,4 Prozent. Im Vergleich zu anderen Ländern der Eurozone ist die Teuerung in Frankreich aber weiter eher moderat.

Wie das Statistikamt weiter mitteilte, stiegen die französischen Verbraucherpreise im März im Monatsvergleich um 1,1 Prozent. Dies entsprach wie erwartet dem Wert der ersten Schätzung./la/nas



