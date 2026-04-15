    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Lawrow

    157 Aufrufe 157 0 Kommentare 0 Kommentare

    Russland kann Engpässe bei Öl für China ausgleichen

    Für Sie zusammengefasst
    • Russland kann Chinas Ölengpässe ausgleichen
    • Lawrow wirft den USA Kontrolle über Iranöl vor
    • Ölknappheit schafft Russland zusätzliche Einnahmen
    Lawrow - Russland kann Engpässe bei Öl für China ausgleichen
    Foto: Jan Woitas - dpa

    PEKING/MOSKAU (dpa-AFX) - Russland kann nach Worten von Außenminister Sergej Lawrow für China eventuelle Ölengpässe wegen des Iran-Kriegs ausgleichen. Das sagte Lawrow in Peking nach einem Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldete.

    "Russland kann natürlich den Mangel an Ressourcen ausgleichen, der in China und anderen Ländern entstanden ist, die mit uns auf gleichberechtigte und gegenseitig vorteilhafte Weise zusammenarbeiten wollen", sagte er. Lawrow warf den USA vor, dass es ihnen bei dem Krieg am Persischen Golf darum gehe, die Kontrolle über das iranische Öl zu gewinnen.

    Die Ölknappheit auf dem Weltmarkt wegen des Iran-Kriegs eröffnet dem großen Ölexporteur Russland Chancen auf Mehreinnahmen. China und Indien sind die wichtigsten Importeure von russischem Öl. Um die Preissteigerungen auf dem Weltmarkt zu dämpfen, hatte US-Präsident Donald Trump für einen Monat auch Sanktionen gegen russische Ölverkäufe ausgesetzt. Seit dem vergangenen Wochenende sind die Beschränkungen aber wieder in Kraft./fko/DP/nas





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Lawrow Russland kann Engpässe bei Öl für China ausgleichen Russland kann nach Worten von Außenminister Sergej Lawrow für China eventuelle Ölengpässe wegen des Iran-Kriegs ausgleichen. Das sagte Lawrow in Peking nach einem Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping, wie die staatliche russische …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     