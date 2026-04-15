Südkorea sichert sich 273 Mio. Barrel Öl – Alternative Lieferwege statt Hormus

Kang sagte: "Das diesmal gesicherte Rohöl und Naphtha wird insbesondere über alternative Lieferwege bezogen, die nicht mit der Schließung der Straße von Hormus in Zusammenhang stehen, und wird daher einen direkten und spürbaren Beitrag zur Stabilisierung der inländischen Versorgung leisten."

Südkorea hat sich bis zum Jahresende 273 Millionen Barrel Rohöl aus dem Nahen Osten und Kasachstan gesichert, wie Reuters berichtet. Der Stabschef des Präsidenten, Kang Hoon-sik, sagte am Mittwoch, dass die Lieferungen außerhalb der Straße von Hormus abgewickelt werden. Die viertgrößte Volkswirtschaft Asiens hat sich im gleichen Zeitraum auch 2,1 Millionen Tonnen Naphtha (Rohbenzin) gesichert, sagte Kang auf einer Pressekonferenz.

Saudi-Arabien habe zugestimmt, etwa 50 Millionen Barrel Rohöl, die bereits südkoreanischen Unternehmen zugeteilt worden waren, im April und Mai über alternative Häfen in der Nähe des Roten Meeres zu transportieren, sagte Kang. Riad habe außerdem zugesagt, südkoreanische Unternehmen bei der Zuteilung und dem Versand von 200 Millionen Barrel Rohöl zwischen Juni und Ende des Jahres zu priorisieren und versprochen, bis zum Jahresende so viel Naphtha wie möglich zu liefern, einschließlich der von der südkoreanischen Regierung angeforderten 500.000 Tonnen, sagte er.

Kang sagte, Kasachstan werde 18 Millionen Barrel Rohöl liefern, während Oman 5 Millionen Barrel Rohöl und 1,6 Millionen Tonnen Naphtha zugesagt habe. Er sagte, das gesicherte Rohöl reiche unter normalen Bedingungen, basierend auf dem Verbrauch des Vorjahres, aus, um die Wirtschaft für mehr als drei Monate mit Energie zu versorgen, während die Naphtha-Mengen etwa einem Monat Importen entsprächen. Kang betonte, das Öl und Naphtha würden aus alternativen Lieferrouten bezogen, die von einer möglichen Schließung der Straße von Hormuz nicht betroffen seien.

Südkorea war im vergangenen Jahr bei 61 Prozent seiner Rohölimporte und 54 Prozent seiner Naphthaimporte auf die Straße von Hormus angewiesen, sagte Kang und fügte hinzu, die Regierung könne es sich nicht leisten, passiv auf eine Verbesserung der regionalen Lage zu warten.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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