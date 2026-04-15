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    Hermes International Aktie bricht ein -13,70 % - 15.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Hermes International Aktie bisher Verluste von -13,70 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Hermes International Aktie.

    Besonders beachtet! - Hermes International Aktie bricht ein -13,70 % - 15.04.2026
    Foto: Daniel Reinhardt - dpa

    Hermès International ist ein französischer Luxuskonzern mit Fokus auf Lederwaren, Seidentüchern, Prêt-à-porter, Parfums und Uhren. Kern sind hochpreisige Taschen (z.B. Birkin, Kelly). Marktstellung: eine der exklusivsten Luxusmarken weltweit mit starker Preissetzungsmacht. Wichtige Konkurrenten: LVMH (Louis Vuitton), Kering (Gucci), Chanel. Alleinstellungsmerkmale: extreme Knappheit, Handarbeit, Heritage, kaum Rabatte, kontrollierte Distribution.

    Hermes International Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.04.2026

    Die Hermes International Aktie notiert aktuell bei 1.559,00 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -13,70 % nachgegeben, was einem Verlust von -247,50  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,03 %, geht es heute bei der Hermes International Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Hermes International Verluste von -19,88 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hermes International Aktie damit um +7,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,12 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -15,01 % verloren.

    Während Hermes International deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,45 %.

    Hermes International Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,59 %
    1 Monat -3,12 %
    3 Monate -19,88 %
    1 Jahr -20,73 %
    Stand: 15.04.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur Hermes International Aktie

    Es gibt 106 Mio. Hermes International Aktien. Damit ist das Unternehmen 163,90 Mrd.EUR € wert.

    Iran-Krieg belastet Luxusgüterhersteller Hermes


    Der französische Luxuskonzern Hermes hat zum Jahresauftakt die Folgen des Iran-Krieges zu spüren bekommen. Vor allem die Geschäfte in Frankreich entwickelten sich schlechter, denn wegen der militärischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten kamen …

    First Quarter 2026 Revenue


    Quarterly information report as of the end of March 2026 Robust sales growth in a complex geopolitical context Paris, 15 April 2026 The group’s consolidated revenue amounted to €4.1 billion in the first quarter of 2026, up 6% at constant exchange …

    Frische Zahlen von: Hermes, Morgan Stanley, Bank of America und ASML Holding


    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Kering und Co.

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,49 %. Kering notiert im Minus, mit -4,42 %. Moncler notiert im Minus, mit -1,72 %.

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    Ob die Hermes International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hermes International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hermes International

    -13,87 %
    -10,80 %
    -18,52 %
    -32,29 %
    -32,80 %
    -22,67 %
    +78,03 %
    +477,31 %
    +2.798,43 %
    ISIN:FR0000052292WKN:886670



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