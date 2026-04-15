JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1515 Euro auf "Overweight" belassen. Entscheidend sei das Signal, dass die Kundennachfrage kurz- und mittelfristig anziehe, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch nach Geschäftszahlen des Chipausrüsters. Durch die Erhöhung der Jahresziele sieht er allerdings keine Impulse, da der Konsens bereits ambitionierter gewesen sei. Die operativen Gewinnerwartungen an das zweite Quartal dürften sogar etwas sinken./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:08 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:08 / BST
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Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 1.286EUR auf Tradegate (15. April 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1515
Kursziel alt: 1515
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 1515
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