AIXTRON Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 15.04.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von AIXTRON. Sie steigt um +11,57 % auf 39,83€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AIXTRON Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,77 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 39,83€, mit einem Plus von +11,57 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +85,33 % bei AIXTRON.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,91 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,49 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei AIXTRON auf +105,80 %.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,91 % 1 Monat +8,49 % 3 Monate +85,33 % 1 Jahr +248,65 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Stand: 15.04.2026, 09:31 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/Kursausblick von Aixtron. Neu: Kursziel nahe 40 Euro erreicht, Gewinnmitnahmen diskutiert; einige sehen weiter Abwärtsrisiken. Q1/2026 belastet EBIT durch Restrukturierungskosten, Auftragseingang steigt jedoch; Prognose für 2026 erhöht. Analystenreaktionen: Downgrades/kurze Aufwärtsreaktionen; langfristig gute Umsatzerholung, aber aktuelle Bewertung bleibt hoch (KGV 2026e ca. 60).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,39 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,36 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,16 %.

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.