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    AIXTRON Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 15.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die AIXTRON Aktie bisher um +11,57 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.

    Besonders beachtet! - AIXTRON Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 15.04.2026
    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    AIXTRON Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 15.04.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von AIXTRON. Sie steigt um +11,57 % auf 39,83. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AIXTRON Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,77 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 39,83, mit einem Plus von +11,57 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +85,33 % bei AIXTRON.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,91 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,49 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei AIXTRON auf +105,80 %.

    AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,91 %
    1 Monat +8,49 %
    3 Monate +85,33 %
    1 Jahr +248,65 %
    Stand: 15.04.2026, 09:31 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/Kursausblick von Aixtron. Neu: Kursziel nahe 40 Euro erreicht, Gewinnmitnahmen diskutiert; einige sehen weiter Abwärtsrisiken. Q1/2026 belastet EBIT durch Restrukturierungskosten, Auftragseingang steigt jedoch; Prognose für 2026 erhöht. Analystenreaktionen: Downgrades/kurze Aufwärtsreaktionen; langfristig gute Umsatzerholung, aber aktuelle Bewertung bleibt hoch (KGV 2026e ca. 60).

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Zur AIXTRON Diskussion

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,39 Mrd. € wert.

    Aixtron vorbörslich erholt nach Zahlen und Prognoseanhebung


    Die Aktien von Aixtron haben am Mittwoch vorbörslich positiv auf vorläufige Geschäftszahlen und eine Prognoseanhebung reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate legten sie um 2,2 Prozent auf 35,96 Euro zu. Dank der überraschend starken …

    WARBURG RESEARCH stuft AIXTRON auf 'Hold'


    Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 23,50 Euro auf "Hold" belassen. Die höheren Jahresziele seien der starken Dynamik im Bereich Optoelektronik zu verdanken, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Die …

    Dax nach Vortagserholung knapp im Minus


    Nach der deutlichen Vortagserholung fehlt dem Dax zunächst die Kraft für weitere Gewinne. Die Anleger dürften am Mittwoch abwarten, ob es in den kommenden Tagen tatsächlich eine weitere Gesprächsrunde zwischen dem Iran und den USA geben wird. …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,36 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,16 %.

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    Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AIXTRON

    +12,75 %
    +14,38 %
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    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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