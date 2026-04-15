HYPOPORT Aktie legt weiter zu - 15.04.2026

Die HYPOPORT Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +8,09 % auf 87,50€ zulegen. Das sind +6,55 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,79 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HYPOPORT Aktie. Nach einem Plus von +2,79 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 87,50€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Hypoport ist ein Finanzdienstleister mit Fokus auf digitale Plattformen für Baufinanzierung, Versicherungen und Immobilien (u.a. Europace, Dr. Klein). Das Unternehmen agiert als Infrastrukturanbieter für Banken, Vermittler und Wohnungswirtschaft. Wichtige Wettbewerber sind Interhyp, Check24, Finmas, Genopace. USP: tief integrierte B2B-Plattformen, Skaleneffekte, starke Marktposition im Baufinanzierungsplattformgeschäft.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die HYPOPORT Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -35,57 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +13,55 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,79 %. Im Jahr 2026 gab es für HYPOPORT bisher ein Minus von -36,08 %.

HYPOPORT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,55 % 1 Monat -0,79 % 3 Monate -35,57 % 1 Jahr -54,17 %

Informationen zur HYPOPORT Aktie

Stand: 15.04.2026, 09:31 Uhr

Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 601,31 Mio. € wert.

Nach der deutlichen Vortagserholung fehlt dem Dax zunächst die Kraft für weitere Gewinne. Die Anleger dürften am Mittwoch abwarten, ob es in den kommenden Tagen tatsächlich eine weitere Gesprächsrunde zwischen dem Iran und den USA geben wird. …

Bei dem Finanzdienstleister Hypoport hat sich die Nachfrage nach Immobilienkrediten im ersten Quartal zurückhaltend entwickelt. Das über die Plattform Europace abgewickelte Finanzierungsvolumen habe in den ersten drei Monaten des Jahres auf …

Trotz herausforderndem Marktumfeld legt Hypoport mit seinen Plattformen deutlich zu – vor allem in Wohnungswirtschaft, Unternehmensfinanzierung und Ratenkrediten.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Experian, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Scout24 notiert im Plus, mit +0,98 %.

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Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.