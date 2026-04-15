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    HYPOPORT Aktie legt weiter zu - 15.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die HYPOPORT Aktie bisher um +8,09 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HYPOPORT Aktie.

    Besonders beachtet! - HYPOPORT Aktie legt weiter zu - 15.04.2026
    Foto: Hypoport SE

    Hypoport ist ein Finanzdienstleister mit Fokus auf digitale Plattformen für Baufinanzierung, Versicherungen und Immobilien (u.a. Europace, Dr. Klein). Das Unternehmen agiert als Infrastrukturanbieter für Banken, Vermittler und Wohnungswirtschaft. Wichtige Wettbewerber sind Interhyp, Check24, Finmas, Genopace. USP: tief integrierte B2B-Plattformen, Skaleneffekte, starke Marktposition im Baufinanzierungsplattformgeschäft.

    HYPOPORT aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 15.04.2026

    Die HYPOPORT Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +8,09 % auf 87,50 zulegen. Das sind +6,55  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,79 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HYPOPORT Aktie. Nach einem Plus von +2,79 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 87,50. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die HYPOPORT Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -35,57 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +13,55 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,79 %. Im Jahr 2026 gab es für HYPOPORT bisher ein Minus von -36,08 %.

    HYPOPORT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,55 %
    1 Monat -0,79 %
    3 Monate -35,57 %
    1 Jahr -54,17 %
    Stand: 15.04.2026, 09:31 Uhr

    Informationen zur HYPOPORT Aktie

    Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 601,31 Mio. € wert.

    Dax nach Vortagserholung knapp im Minus


    Nach der deutlichen Vortagserholung fehlt dem Dax zunächst die Kraft für weitere Gewinne. Die Anleger dürften am Mittwoch abwarten, ob es in den kommenden Tagen tatsächlich eine weitere Gesprächsrunde zwischen dem Iran und den USA geben wird. …

    Hypoport mit verhaltenem Jahresauftakt


    Bei dem Finanzdienstleister Hypoport hat sich die Nachfrage nach Immobilienkrediten im ersten Quartal zurückhaltend entwickelt. Das über die Plattform Europace abgewickelte Finanzierungsvolumen habe in den ersten drei Monaten des Jahres auf …

    HYPOPORT: Stark ins Jahr gestartet trotz volatiler Märkte


    Trotz herausforderndem Marktumfeld legt Hypoport mit seinen Plattformen deutlich zu – vor allem in Wohnungswirtschaft, Unternehmensfinanzierung und Ratenkrediten.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Experian, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Scout24 notiert im Plus, mit +0,98 %.

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    Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HYPOPORT

    +9,08 %
    +13,55 %
    -0,79 %
    -35,57 %
    -54,17 %
    -40,44 %
    -81,12 %
    +37,27 %
    +416,37 %
    ISIN:DE0005493365WKN:549336



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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