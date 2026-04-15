SUESS MicroTec - Aktie zieht deutlich an - 15.04.2026

Mit einer Performance von +4,31 % konnte die SUESS MicroTec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,28 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SUESS MicroTec Aktie. Nach einem Plus von +1,28 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 61,70€, mit einem Plus von +4,31 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die SUESS MicroTec Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,26 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,67 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SUESS MicroTec einen Anstieg von +50,82 %.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,26 % 1 Monat -1,67 % 3 Monate +28,99 % 1 Jahr +89,71 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Stand: 15.04.2026, 09:31 Uhr

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,17 Mrd. € wert.

In dieser Folge sprechen Volker Glaser und Lukas Spang über die zuletzt extrem bewegten Wochen an den Kapitalmärkten.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,36 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,16 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -0,08 %.

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Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.