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    tonies Registered (A) Aktie deutlich schwächer - 15.04.2026

    Am 15.04.2026 ist die tonies Registered (A) Aktie, bisher, um -6,83 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der tonies Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - tonies Registered (A) Aktie deutlich schwächer - 15.04.2026
    Foto: 916319805

    Tonies Registered (A) bietet mit der Toniebox ein einzigartiges, kinderfreundliches Audioerlebnis, das sich durch seine intuitive Bedienung und das innovative Konzept der Tonie-Figuren von der Konkurrenz abhebt.

    tonies Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 15.04.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die tonies Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -6,83 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,86 %, geht es heute bei der tonies Registered (A) Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten tonies Registered (A) Aktionäre einen Verlust von -1,51 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die tonies Registered (A) Aktie damit um +2,15 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,14 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die tonies Registered (A) um +0,38 % gewonnen.

    tonies Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,15 %
    1 Monat -1,14 %
    3 Monate -1,51 %
    1 Jahr +89,82 %
    Stand: 15.04.2026, 09:32 Uhr

    Informationen zur tonies Registered (A) Aktie

    Es gibt 113 Mio. tonies Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,14 Mrd. € wert.

    tonies SE (von NuWays AG): BUY


    Original-Research: tonies SE - from NuWays AG 15.04.2026 / 09:00 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research …

    tonies fires on all cylinders; PT Up


    tonies delivered strong FY25 financials, underpinning the ongoing success story. The CMD in June should emphasize the growth drivers during the mid-term.

    tonies Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die tonies Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur tonies Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    tonies Registered (A)

    -9,23 %
    +2,15 %
    -1,14 %
    -1,51 %
    +89,82 %
    +81,88 %
    +0,72 %
    ISIN:LU2333563281WKN:A3CM2W



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    Markt Bote
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