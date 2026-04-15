Heidelberger Druckmaschinen Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten

Einen schwachen Börsentag erlebt die Heidelberger Druckmaschinen Aktie. Sie fällt um -4,91 % auf 1,8600€. Nach dem gestrigen Anstieg von +42,05 %, geht es heute bei der Heidelberger Druckmaschinen Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Heidelberger Druckmaschinen ist ein führender Anbieter von Bogenoffsetdruckmaschinen, Workflow-Software und Servicedienstleistungen für die Verpackungs- und Akzidenzdruckindustrie. Starke Marktstellung im Premiumsegment, Fokus auf Automatisierung und digitale Vernetzung. Wichtige Wettbewerber: Koenig & Bauer, Komori, Manroland. USP: breites Systemangebot, globale Serviceorganisation, hohe Prozessintegration.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Heidelberger Druckmaschinen-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +1,68 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Heidelberger Druckmaschinen Aktie damit um +42,68 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +52,36 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Heidelberger Druckmaschinen auf -1,28 %.

Heidelberger Druckmaschinen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +42,68 % 1 Monat +52,36 % 3 Monate +1,68 % 1 Jahr +90,74 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Stand: 15.04.2026, 09:32 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie: Der Fokus liegt auf Kursentwicklung mit Aufwärtsimpuls Richtung ca. 3 Euro (5-Jahreshoch), starkem Handelsvolumen (Tradegate rund 9 Mio Aktien) und Volatilität. Zur Bewertung: KGV bleibt günstig durch Rüstungsaktivität. Outlook: weitere Ausschläge erwartet, Zielbereiche 2–4 Euro je nach Newsflow.

Informationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Es gibt 304 Mio. Heidelberger Druckmaschinen Aktien. Damit ist das Unternehmen 566,94 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Fuji Film Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,86 %.

Heidelberger Druckmaschinen Aktie jetzt kaufen?

Ob die Heidelberger Druckmaschinen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.