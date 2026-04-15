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Heidelberger Druckmaschinen Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten
Am heutigen Handelstag muss die Heidelberger Druckmaschinen Aktie bisher Verluste von -4,91 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Heidelberger Druckmaschinen Aktie.
Heidelberger Druckmaschinen ist ein führender Anbieter von Bogenoffsetdruckmaschinen, Workflow-Software und Servicedienstleistungen für die Verpackungs- und Akzidenzdruckindustrie. Starke Marktstellung im Premiumsegment, Fokus auf Automatisierung und digitale Vernetzung. Wichtige Wettbewerber: Koenig & Bauer, Komori, Manroland. USP: breites Systemangebot, globale Serviceorganisation, hohe Prozessintegration.
Heidelberger Druckmaschinen Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.04.2026
Einen schwachen Börsentag erlebt die Heidelberger Druckmaschinen Aktie. Sie fällt um -4,91 % auf 1,8600€. Nach dem gestrigen Anstieg von +42,05 %, geht es heute bei der Heidelberger Druckmaschinen Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Heidelberger Druckmaschinen-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +1,68 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Heidelberger Druckmaschinen Aktie damit um +42,68 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +52,36 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Heidelberger Druckmaschinen auf -1,28 %.
Heidelberger Druckmaschinen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+42,68 %
|1 Monat
|+52,36 %
|3 Monate
|+1,68 %
|1 Jahr
|+90,74 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie: Der Fokus liegt auf Kursentwicklung mit Aufwärtsimpuls Richtung ca. 3 Euro (5-Jahreshoch), starkem Handelsvolumen (Tradegate rund 9 Mio Aktien) und Volatilität. Zur Bewertung: KGV bleibt günstig durch Rüstungsaktivität. Outlook: weitere Ausschläge erwartet, Zielbereiche 2–4 Euro je nach Newsflow.
Zur Heidelberger Druckmaschinen Diskussion
Informationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie
Es gibt 304 Mio. Heidelberger Druckmaschinen Aktien. Damit ist das Unternehmen 566,94 Mio. € wert.
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Ob die Heidelberger Druckmaschinen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.