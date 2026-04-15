DroneShield Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 15.04.2026

Am heutigen Handelstag konnte die DroneShield Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,52 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,17 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DroneShield Aktie. Nach einem Plus von +1,17 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 2,1980€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von DroneShield in den letzten drei Monaten Verluste von -1,94 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +12,12 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,71 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei DroneShield auf +20,37 %.

DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,12 % 1 Monat -7,71 % 3 Monate -1,94 % 1 Jahr +256,58 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Stand: 15.04.2026, 09:32 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Kursentwicklung und Bewertung von DroneShield: Spekulationen zu Aufträgen und Wachstum, mögliche Kurstreiber durch Verteidigungsaufträge (Australien), Sorgen um Verwässerung und Profitabilität, Short-Positionen und technische Marken (200-Tage-Linie, Unterstützungen um ~1,9–2,7€), sowie Einfluss des CEO-Wechsels auf Wachstumserwartungen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 923 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,03 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Die Luftfahrtindustrie befindet sich in ihrer wohl radikalsten Transformation seit der Einführung von Triebwerken: Autonomes Fliegen gewinnt sowohl im militärischen, als auch im zivilen Bereich an Bedeutung. Doch der Markt giert nach Komplettlösungen, die den operativen Flugbetrieb, spezialisierte Hardware und robuste Sicherheitssysteme nahtlos miteinander verknüpfen. An der Spitze dieser Entwicklung stehen drei Unternehmen: Dufour Aerospace als Pionier hocheffizienter Kippflügel-Fluggeräte, DroneShield als Marktführer bei der Abwehr von Drohnen und Volatus Aerospace, das sich als strategischer Systemintegrator einen Namen macht. Für Investoren ergeben sich Chancen. Vor allem Volatus Aerospace punktet, indem es die kommerzielle Nutzung von Drohnen mit Sicherheitstechnologie kombiniert und so den Weg für eine skalierbare, autonome Luftfahrt frei macht. Auch Großkonzerne wie Rheinmetall haben zuletzt stark in Drohnen-Technologie investiert und dürften Übernahmekandidaten sondieren.

So schlagen sich die Wettbewerber von DroneShield

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,83 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,35 %. Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,42 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,15 % zu

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Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.