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D-Wave Quantum Aktie klettert deutlich - 15.04.2026
Am 15.04.2026 ist die D-Wave Quantum Aktie, bisher, um +5,21 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der D-Wave Quantum Aktie.
D-Wave Quantum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das sich auf die Entwicklung von Quantencomputern und -lösungen spezialisiert hat. Mit einer einzigartigen Adiabatic Quantum Computing-Technologie hebt es sich von Konkurrenten wie IBM und Google ab. D-Wave bietet innovative Produkte und Dienstleistungen, die komplexe Probleme effizient lösen, und ist ein Pionier in der Branche.
D-Wave Quantum Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.04.2026
Die D-Wave Quantum Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +5,21 % auf 15,145€ zulegen. Das sind +0,750 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +15,67 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der D-Wave Quantum Aktie. Nach einem Plus von +15,67 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 15,145€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Der heutige Anstieg bei D-Wave Quantum konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -41,92 % nicht vollständig ausgleichen.
Allein seit letzter Woche ist die D-Wave Quantum Aktie damit um +19,04 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,46 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die D-Wave Quantum um -34,44 % verloren.
D-Wave Quantum Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+19,04 %
|1 Monat
|-4,46 %
|3 Monate
|-41,92 %
|1 Jahr
|+140,91 %
Informationen zur D-Wave Quantum Aktie
Es gibt 367 Mio. D-Wave Quantum Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,55 Mrd. € wert.
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Ob die D-Wave Quantum Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur D-Wave Quantum Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.