Givaudan – Seitwärtsstrategien

Der Schweizer Aromen- und Dufthersteller Givaudan (CH0010645932) ist solide ins Jahr 2026 gestartet und hat die Erwartungen der Analysten übertroffen. Im ersten Quartal erzielte der Konzern einen Umsatz von 1,88 Mrd. Franken, was einem Rückgang von 5,2 Prozent entspricht. Hauptgrund dafür waren negative Währungseffekte. Organisch, also bereinigt um Wechselkurse und Zukäufe, wuchs das Geschäft jedoch um 2,8 Prozent und lag damit über den Markterwartungen von 1,9 Prozent. Treiber der Entwicklung war vor allem das Duftstoffgeschäft: Die Sparte „Fragrance & Beauty“ legte deutlich zu, gestützt durch starke Nachfrage in der Parfümerie sowie bei Pflege- und Haushaltsprodukten. Dagegen entwickelte sich das Geschäft mit Aromen für Lebensmittel und Getränke schwächer und verzeichnete leichte Rückgänge, insbesondere in einzelnen Schwellenländern. Givaudan bestätigte seine mittelfristigen Wachstumsziele und sieht sich trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds auf Kurs. Steigende Rohstoffkosten will der Konzern weiterhin über Preisanpassungen kompensieren. Fazit: Während Währungseffekte und eine schwächere Nachfrage im Food-Bereich belasten, bleiben die margenstarken Duftstoffe ein zentraler Wachstumstreiber und stabilisiert die Geschäftsentwicklung.

Schließt die Givaudan-Aktie am 19.6.26 über dem Cap von 3.000 Franken, dann generiert das Discount-Zertifikat der BNP Paribas mit der ISIN DE000PK5SMN7 bei konstanten Wechselkursen zum Kaufpreis von 307,25 Euro (Bezugsverhältnis 0,1) einen maximalen Gewinn von ca. 18,75 Euro oder 38,5 Prozent p.a. Tendiert die Aktie lediglich seitwärts, dann beläuft sich die Seitwärtsrendite auf 12 Prozent p.a. Barausgleich in allen Szenarien.

Discount-Strategie mit 3,8 Prozent Puffer (September)

Die baugleiche Strategie mit Bewertungstag am 18.09.26 gibt’s von Morgan Stanley unter der ISIN DE000MM7ZQ17 zum Preis von 30,10 Euro (Bezugsverhältnis 0,01) mit einem maximalen Renditepotenzial von ca. 2,50 Euro oder 19,2 Prozent p.a. bei konstanten Wechselkursen. Tendiert die Aktie lediglich seitwärts, dann beläuft sich die Seitwärtsrendite auf 9,2 Prozent p.a. Auch hier erfolgt in allen Szenarien ein Barausgleich.

ZertifikateReport-Fazit: Aufgrund des soliden Geschäftsmodells sind die Volatilitäten bei Givaudan niedrig – daher müssen die Caps leicht aus dem Geld gewählt werden, um attraktive Renditepotenziale zu erschließen. Die Discount-Zertifikate geben Anlegern die Möglichkeit, von leicht steigenden Kursen zu profitieren und bereits bei einer Seitwärtsbewegung interessante Renditen mit Puffer zu erzielen.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Givaudan Aktien oder von Anlageprodukten auf Givaudan Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de