Tradingchance
SAP-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen bei Erholung
Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die SAP-Aktie nach ihrem Absturz kurzfristig zumindest wieder auf 155 Euro erholen kann.
Der seit dem Frühjahr 2025 im Bereich von 270 Euro begonnene drastische Kursrückgang der SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) fand am 9.4.26 bei 137,54 Euro seinen vorläufigen Tiefpunkt. Seit damals konnte sich die Aktie wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 143,10 Euro erholen.
Nach der Ankündigung des Vorstandes, wegen der langfristigen Ausrichtung des Software-Konzerns auch kurzfristige Einbußen in Kauf zu nehmen, bekräftigten die Experten von Barclays Capital mit einem Kursziel von 220 Euro ihre Kaufempfehlung für die SAP-Aktie, da das Aufwärtspotenzial dieser Strategie trotz Unsicherheiten und Umsetzungsrisiken hoch sei. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die SAP-Aktie nach ihrem Absturz kurzfristig zumindest wieder auf 155 Euro erholen kann.
Call-Optionsschein mit Basispreis bei 145 Euro
Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 145 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000DU9RLG9, wurde beim SAP-Aktienkurs von 143,10 Euro mit 0,81 – 0,82 Euro gehandelt.
Kann die SAP-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 155 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,33 Euro (+62 Prozent) erhöhen.
Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 131,155 Euro
Der UBS-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 131,155 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UL2WQ28, wurde beim Aktienkurs von 143,10 Euro mit 1,23 – 1,27 Euro taxiert.
Steigt die SAP-Aktie auf 155 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,38 Euro (+87 Prozent) erhöhen.
Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 125,669 Euro
Der SG-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 125,669 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FE2NU86, wurde beim SAP-Aktienkurs von 143,10 Euro mit 1,81 – 1,82 Euro quotiert.
Bei einem Kursanstieg der SAP-Aktie auf 155 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,93 Euro (+61 Prozent) ansteigen.
Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.