SAP-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen bei Erholung

Nach der Ankündigung des Vorstandes, wegen der langfristigen Ausrichtung des Software-Konzerns auch kurzfristige Einbußen in Kauf zu nehmen, bekräftigten die Experten von Barclays Capital mit einem Kursziel von 220 Euro ihre Kaufempfehlung für die SAP-Aktie, da das Aufwärtspotenzial dieser Strategie trotz Unsicherheiten und Umsetzungsrisiken hoch sei. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die SAP-Aktie nach ihrem Absturz kurzfristig zumindest wieder auf 155 Euro erholen kann.

Der seit dem Frühjahr 2025 im Bereich von 270 Euro begonnene drastische Kursrückgang der SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) fand am 9.4.26 bei 137,54 Euro seinen vorläufigen Tiefpunkt. Seit damals konnte sich die Aktie wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 143,10 Euro erholen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 145 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 145 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000DU9RLG9, wurde beim SAP-Aktienkurs von 143,10 Euro mit 0,81 – 0,82 Euro gehandelt.

Kann die SAP-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 155 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,33 Euro (+62 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 131,155 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 131,155 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UL2WQ28, wurde beim Aktienkurs von 143,10 Euro mit 1,23 – 1,27 Euro taxiert.

Steigt die SAP-Aktie auf 155 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,38 Euro (+87 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 125,669 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 125,669 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FE2NU86, wurde beim SAP-Aktienkurs von 143,10 Euro mit 1,81 – 1,82 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der SAP-Aktie auf 155 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,93 Euro (+61 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.