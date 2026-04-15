Holzeinschlag in deutschen Wäldern sinkt weiter

WIESBADEN (dpa-AFX) - In deutschen Wäldern sind 2025 weniger Bäume gefällt worden als ein Jahr zuvor. Mit 57,3 Millionen Kubikmetern lag der Holzeinschlag um 6,4 Prozent unter dem Vorjahreswert, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Mehr als die Hälfte sind Nadelhölzer wie Fichten und Tannen.

Seit dem Höchstwert 2021 mit damals 83 Millionen Kubikmetern Holz wird die Menge Jahr für Jahr geringer. Das liegt vor allem daran, dass weniger Bäume aus den Wäldern geholt werden, die infolge von Sturm, Trockenheit oder Borkenkäfer geschädigt sind.