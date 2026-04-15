ENGWE bringt das faltbare E-Bike ZIP auf den Markt und bietet anlässlich seines 12-jährigen Bestehens Jubiläumsangebote an

BERLIN, 15. April 2026 /PRNewswire/ -- Der weltweit führende E-Bike-Hersteller ENGWE präsentiert heute das ENGWE ZIP, ein Klapp-E-Bike, das speziell für den hochfrequenten Stadtverkehr konzipiert wurde. Es ist zum Preis von 999 € / 899 £ erhältlich und wird parallel zur Kampagne zum 12-jährigen Firmenjubiläum von ENGWE zusammen mit einem Paket im Gesamtwert von 357 € auf den Markt gebracht. Das ZIP wurde für die Realitäten des städtischen Lebens entwickelt und bewältigt die alltäglichen Herausforderungen des Pendelns – Transport, Aufbewahrung und Aufladen. Gleichzeitig markiert es den offiziellen Einstieg von ENGWE in den Markt für faltbare Stadtfahrräder.

ZIP zeichnet sich durch seine Portabilität aus. Mit einem Gewicht von nur 16,9 kg lässt es sich dank des von ENGWE patentierten Dreifach-Klappmechanismus in nur 3 Sekunden zusammenklappen, sodass es sich mühelos eine Treppe hinauftragen, unter einem Schreibtisch verstauen oder in einen Zugabteil schieben lässt. Sein herausnehmbarer 36-V-Akku mit 10 Ah bietet eine Reichweite von bis zu 120 km pro Ladung und dient gleichzeitig als PD 3.0-USB-C-Powerbank, sodass Ihre Geräte auch unterwegs mit Strom versorgt werden.