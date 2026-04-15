Hochgradige Funde machen Ontario zum Gold-Hotspot

Explorer finden hohe Goldgehalte, institutionelle Investoren lenken Kapital in die Provinz: Die altehrwürdige Bergbauregion Ontario steht im Mittelpunkt eines neuen Goldzyklus.

Der Edelmetallexplorer Dryden Gold (ISIN: CA26245V1013, WKN: A3E1GE) meldete Anfang April drei neue hochgradige Goldfunde im Big Master Gold System beim Projekt Gold Rock im Westen Ontarios. Die Geologen zeigten sich dabei nicht nur aufgrund der hohen Goldgehalte in den Bohrkernen, sondern auch angesichts der Lokalisation der Bohrungen optimistisch: Die Hoffnungen in das Projekt gewinnen an Substanz.

Dryden Gold mit hochgradigen Bohrungen bei Gold Rock

Eine Bohrung durchteufte in 60 Metern Tiefe 4,25 Meter mit einem Goldgehalt von 32,87 Gramm Gold pro Tonne, darunter 0,50 Meter mit 252,00 Gramm pro Tonne. Diese Bohrung zielte ebenso auf das Big Master genannte Goldsystem ab wie ein weiteres Bohrloch, das in 80 Metern Tiefe 4,00 Meter mit einem Goldgehalt von 6,51 Gramm Gold pro Tonne durchschnitt, darunter 1,50 Meter mit 16,10 Gramm pro Tonne. Beide Bohrungen zielten auf einen Schnittpunkt von drei Deformationsereignissen ab, die das geologische Team des Explorers zuvor anhand neu entwickelter 3D-Interpretationen identifiziert hatte.

Eine dritte Bohrung erweitert die Goldmineralisierung unterhalb der historischen Big Master Mine. Das Bohrloch durchteufte 3,80 Meter mit einem Goldgehalt von 13,08 Gramm Gold pro Tonne, darunter 1,15 Meter mit 41,45 Gramm pro Tonne.

Dryden Gold CEO Trey Wasser sieht in erfolgreicher Exploration das Ergebnis moderner Technologie kombiniert mit geologischer Expertise. „Durch Kartierung und Probenahme entwickelte das Team eine Theorie zu den strukturellen Faktoren, die die hochgradige Goldmineralisierung bei Gold Rock beeinflussen. Nun setzt es die Software-Tools und sein Fachwissen ein, um diese Theorien durch hochgradige Funde zu bestätigen.“

Der hohe Goldpreis hat mit einiger Verzögerung die Exploration wieder angeschoben – auch in Ontario. Die letzten Monate zeigen, dass sich der Aufwand lohnt: Mehrere Unternehmen aus der Region legten Bohrungen mit hohen Gehalten vor.

Ontarios Goldexplorer mit aussichtsreichen Ergebnissen

West Red Lake Gold Mines etwa berichtete im März von Bohrungen bei der Lagerstätte Fork, etwa 250 Meter südwestlich der Madsen-Mine im Goldgebiet Red Lake im Nordwesten Ontarios. Unter den Resultaten: 1 Meter mit 41,25 Gramm pro Tonne, 4,5 Meter mit 5,8 Gramm und 3,3 Meter mit 4,22 Gramm.