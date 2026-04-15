JEFFERIES stuft Schaeffler auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 10,45 Euro auf "Buy" belassen. Die Marge scheine deutlich höher gewesen zu sein als gedacht, schrieb Vanessa Jeffriess am Mittwoch anlässlich entsprechender Signale des Managements vor dem Quartalsbericht. Zu verdanken sei dies den Bereichen E-Mobility und Vehicle Lifetime Solutions, also dem Ersatzteilgeschäft des Autozulieferers./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 02:28 / UKTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 02:28 / UKTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,45 % und einem Kurs von 8,21EUR auf Tradegate (15. April 2026, 09:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Vanessa Jeffriess

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10,45

Kursziel alt: 10,45

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

